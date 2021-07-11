В TikTok будут автоматически удалять эротический контент

Еще будут искать и удалять ролики, содержащие незаконные действия, а также запрещенные товары.

В том случае, если сцена выявит подобное видео, оно будет удалено, а пользователь, разместивший его, получит уведомление с причиной блокировки. В дальнейшем автор сможет подать апелляцию, не согласившись с действиями TikTok.