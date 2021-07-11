В ЮАР, где разрешено многоженство, предлагают узаконить и многомужество

Профессор Коллис Мачоко, специалист в этой области, не удивлен.

“Африканские общества не готовы к истинному равенству. Мы не знаем, что делать с женщинами, которых мы не можем контролировать, и возражения сводятся именно к вопросам контроля”, — сказал он в интервью Би-би-си.

В Южной Африке одна из самых либеральных конституций в мире, она предусматривает однополые браки и полигамию для мужчин.

Бизнесмену и телеведущему Мусе Мселеку, у которого четыре жены, идея многомужества не нравится.

“Это разрушит африканскую культуру. А как насчет детей в этих браках? Как они узнают, чьи они дети?”- вопрошает Мселеку, который играет главную роль в южноафриканском реалити-шоу о своей полигамной семье. — Женщина не может взять на себя роль мужчины. Это неслыханно. Будет ли женщина теперь платить лоболу [традиционный выкуп за невесту] за мужа? Возьмет ли муж ее фамилию?”

Тайные союзы

Профессор Мачоко занимался исследованиями полиандрии в своей родной стране — соседней Зимбабве. Он поговорил с 20 женщинами и 45 мужчинами, состоящими в подобных браках, хотя они не признаются законом и вообще являются социальным табу.

“Некоторые в обществе воспринимают полиандрию недоброжелательно, поэтому он была загнана в подполье. Секретность тут как у масонов, — говорит он. — Столкнувшись с кем-то незнакомым, кому они не доверяют, эти люди просто отрицают, что состоят в подобном браке. Все это из-за страха репрессий и преследования”.



Все участники исследования профессора Мачоко жили отдельно, но состояли в полиандрическом браке и не скрывали этого.

“Одну женщину увлекла идея о полиандрическом браке, когда она училась в шестом классе и узнала о том, что у пчелиной матки множество “мужей”, — говорит он.

Повзрослев, она начала заниматься сексом с несколькими партнерами, которые знали о существовании друг друга. Четверо из них со временем стали ее мужьями, а всего их у нее девять.