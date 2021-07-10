“Я сидела, плакала, орала, просила меня освободить”: экс-участница “Ранеток” рассказала о харассменте в группе

Огурцова выпустила книгу о том времени под названием “Ранетки. Счастливый билет в ад” и дала интервью “Медузе”.

По словам Евгении, участницы группы называли продюсера Сергея Мильниченко “Папой-Ранеткой”. “Отношения с продюсерами были семейными. Эту идею нам с самого начала вдалбливали в голову”, - сказала она. Несмотря на это, девушки не получали поддержку, когда им было это нужно.

«В книге я описываю момент, когда один из членов руководящего состава приставал к Нюте [Байдавлетовой], барабанщице. Ее это очень напугало, и она обо всем рассказала продюсеру. Он ответил, что она все выдумывает», — рассказала Огурцова.

“Вообще взрослые всегда наоборот подначивали нас на более тесное взаимодействие со взрослыми мужчинами - так как зачастую это было удобно. В книге есть о том, как нам советовали влюбить в себя кого-то из продюсерского состава телеканала СТС или из концертных организаторов”, - вспоминает артистка.

По ее словам, участницу группы Лену Третьякову уговорили вступить в отношения с человеком из руководящего состава. Третьякова ранее призналась, что первый секс, случившийся под давлением, “поломал ее сексуальность и психику к чертям”. В апреле этого года она совершила каминг-аут.

Харассмент не всегда был очевидным для участниц группы. “Никогда не было такого, что тебя взяли за шею, наклонили, раздели и совершили акт сексуального насилия. Все делалось типа по любви. „Что-то случилось - я тебе помогу”. „Ты боишься лишиться девственности - я тебе помогу”. И ты реально думаешь, что это настоящая помощь”, - пояснила Евгения. В книге описан еще один момент - Бари Алибасов, по ее словам, посоветовал участниц группы мастурбировать ради удачных выступлений.

Огурцова также описала один случай, который рядовым не назовешь. По ее словам, один раз она поделилась с “семьей” переживаниями по поводу будущего первого секса. Представитель руководства подарил ей фаллоимитатор и пригласил к себе в номер после концерта, после чего запер дверь и занялся с кем-то сексом.

«Я сидела, плакала, орала, просила меня освободить. Они настойчиво предлагали присоединиться третьей. В какой-то момент я успела схватить ключ и убежала в свой номер», — сказала Евгения.