“Я сидела, плакала, орала, просила меня освободить”: экс-участница “Ранеток” рассказала о харассменте в группе(3)
Огурцова выпустила книгу о том времени под названием “Ранетки. Счастливый билет в ад” и дала интервью “Медузе”.
По словам Евгении, участницы группы называли продюсера Сергея Мильниченко “Папой-Ранеткой”. “Отношения с продюсерами были семейными. Эту идею нам с самого начала вдалбливали в голову”, - сказала она. Несмотря на это, девушки не получали поддержку, когда им было это нужно.
“Вообще взрослые всегда наоборот подначивали нас на более тесное взаимодействие со взрослыми мужчинами - так как зачастую это было удобно. В книге есть о том, как нам советовали влюбить в себя кого-то из продюсерского состава телеканала СТС или из концертных организаторов”, - вспоминает артистка.
По ее словам, участницу группы Лену Третьякову уговорили вступить в отношения с человеком из руководящего состава. Третьякова ранее призналась, что первый секс, случившийся под давлением, “поломал ее сексуальность и психику к чертям”. В апреле этого года она совершила каминг-аут.
Харассмент не всегда был очевидным для участниц группы. “Никогда не было такого, что тебя взяли за шею, наклонили, раздели и совершили акт сексуального насилия. Все делалось типа по любви. „Что-то случилось - я тебе помогу”. „Ты боишься лишиться девственности - я тебе помогу”. И ты реально думаешь, что это настоящая помощь”, - пояснила Евгения. В книге описан еще один момент - Бари Алибасов, по ее словам, посоветовал участниц группы мастурбировать ради удачных выступлений.
Огурцова также описала один случай, который рядовым не назовешь. По ее словам, один раз она поделилась с “семьей” переживаниями по поводу будущего первого секса. Представитель руководства подарил ей фаллоимитатор и пригласил к себе в номер после концерта, после чего запер дверь и занялся с кем-то сексом.
Впоследствии Огурцова страдала от проблем с ментальным здоровьем. “На ноги я смогла встать к 2014 году, вышла замуж, а в 2015 ушла в декрет и с тех пор живу нормальной жизнью”, - рассказала она. Сейчас она беременна вторым ребенком.
Экс-продюсер “Ранеток” Мильниченко в комментарии РИА ФАН назвал описанные в книге Огурцовой моменты “фантазиями”. “Я могу написать, что меня Билл Гейтс пригласил в ресторан. Если вы верите - это ваши проблемы”, - сказал он. Мильниченко добавил, что у него самые теплые воспоминания о Евгении.
Евгения вступила в группу в 2005 году, когда ей было 16 лет. Она была вокалисткой и играла на клавишных. “Ранетки” быстро стали популярными - они давали концерты по всей стране, получали престижные награды, снимались в одноименном сериале, выступали на разогреве у Бритни Спирс.
Огурцова решила написать книгу о подноготной шоу-бизнеса после того, как узнала об историях девушек, которые работали с бывшим руководством “Ранеток”. Евгения задалась вопросом, виновата ли она в том, что промолчала.
Несмотря на все пережитое, Евгения не планирует подавать на кого-либо в суд.