Вовсе не любовь: ученые выяснили, что на самом деле делает нас счастливыми в отношениях

Исследователи из Галле-Виттенбергского университета (MLU) и Бамбергского университета изучили весьма интересный вопрос, касающийся взаимоотношений. Команда под руководством двух исследователей, Роберта Кернера и Астрид Шютц, захотела выяснить, какую роль в отношениях играет власть или личное восприятие власти.

Ученые опросили 181 гетеросексуальную пару. Возраст участников составлял от 18 до 71 года, и они состояли в отношениях в среднем восемь лет. Свои выводы исследователи опубликовали недавно в журнале Journal of Social and Personal Relationships. На первый взгляд, выводы ученых поражают: действительно, власть, а точнее субъективное ощущение власти, является важным фактором для счастливых отношений”.

“Получается, ощущение власти на самом деле приносит больше удовлетворенности в отношениях? Власть — “это слово напоминает об обществе с жесткой конкуренцией или деловой жизни. Но власть играет роль и в романтических отношениях: например, ощущение того, что ты можешь принимать решения в браке, оказывает решающее влияние на качество отношений”, — говорит Роберт Кернер из Института психологии MLU”.

“Наиболее удовлетворенными были те пары, в которых оба партнера имели высокую степень субъективного ощущения власти. “По-видимому, прежде всего, субъективное ощущение власти и возможности действовать свободно имеют большое значение для качества отношений”, — говорит Кернер. В большинстве счастливых отношений оба партнера сообщали, что могут добиваться своего при принятии важных решений с партнером”.