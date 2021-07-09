ГАЛЕРЕЯ | Сыры, шампанское и сабли. Смотрите, как прошло мероприятие Wine O’Clock в квартале Ротерманни

Вечер начался впечатляющим сабражем (fr. sabrage) — сомелье Георгий Лейнеманн легким движением сабли открыл бутылку игристого. Вторую бутылку под аплодисменты собравшихся не менее изящным движением открыла одна прекрасная гостья (сомелье провёл инструктаж прямо на месте).

Далее гости собрались в кулуарах винотеки, где в течение вечера сомелье рассказывал о нюансах сочетания гастрономических пар, наилучших сочетаниях вин и сыров, а также рассказал как в домашних условиях подать сыры и деликатесы. Специально для читателей JANA сомелье Георгий Лейнеманн поделился рекомендациями:

“Не надо сервировать слишком много сортов сыра. В идеале это 3-4 сорта близких по консистенции сыров. Не рекомендую смешивать слишком мощные вкусы. Сыры рекомендуется подавать при комнатной температуре, благодаря чему вкусовые характеристики сыров раскрываются. К сырам не стоит подавать более трёх вин, и при их выборе нужно исходить из правила — к легким сырам легкие вина и наоборот. Не усердствовать с различными фруктами, лучше подавать с качественной мостардой.”

Смотрите, как прошел вечер Wine O’Clock, в репортаже фотографа Елены Ковпак:

По словам организатора проекта Art & Gourmet Анны Павловой, в августе будет повод вывести в свет наряды и драгоценности на красную дорожку нового мероприятия — “Прованс, Rosé, Парфюмерия”. Подробнее о мероприятии можно прочесть ЗДЕСЬ.