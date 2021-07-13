Как устроено приемное родительство в Эстонии и какую поддержку получают приемные семьи? Объясняет эксперт

о этап радостной готовности к сотрудничеству. У малышей налаживается сон и становится меньше беспричинных слез и истерик. Они реже болеют, начинают догонять в развитии своих сверстников. У детей постарше, появляется понятие “мы-семья” и они стараются “быть хорошими”, выполнять правила семьи. Дети начинают разделять прошлую жизнь от настоящей. Иногда воспоминания о прошлом переплетаются с настоящим. Дети просят рассказать о тех случаях из жизни, которые были с ними до прихода в семью, с полной уверенностью, что это происходило с ними и с этими родителями. “Расскажи, как ты катала меня в колясочке”, “помнишь, мы были у бабы в деревне”. Родителям важно уметь выслушать ребенка. Деликатно объяснить, что произошедшее было до того, как они стали семьей. Поддержать разговор, утешить, если ребенок затосковал. Часто на этом этапе, дети хотят принадлежать только к новым родителям “Ты же меня родила, признайся! Тебе было тяжело. Ты отдала меня в детский дом. А потом, когда стало легче, забрала”. Здесь, важно не допустить создания двойственного идентитета. Очень мудро ответила одна мама сыну: “мы с тобой одним духом, но не одной кровью связаны”. После привыкания, выстраивания моделей и правил поведения в семье, происходит зарождение привязанности.