Как устроено приемное родительство в Эстонии и какую поддержку получают приемные семьи? Объясняет эксперт(1)
Приемное родительство и сопровождение приемных семей
Начиная с 2016 года Департамент социального страхования в сотрудничестве с партнерами предлагает опорные услуги приемным семьям — попечительским семьям, а также опекунам и усыновителям: менторство, психологическое консультирование и групповые консультации. С января 2021 года добавилась услуга сопровождения семьи.
Услуги финансируются Европейским Социальным фондом в рамках проекта “Опорные услуги замещающего попечения на семейной основе”.
Работая с приемными семьями с 2015 года, мы с коллегами вывели стандарт помощи приемным семьям. При написании статьи мы опирались на шестилетний опыт работы и собранную организацией статистику.
Отличия биологического родительства от приемного
Бытует мнение, что между биологической и приемной семьей нет различий. Так ли это на самом деле? Ребёнок в кровной семье — продолжатель рода, носитель его ДНК. С первых дней беременности малыш уже является членом семьи рождения, которого с нетерпением ждут. Он будет нести в себе идентичность своей семьи и будет жить со своей генетической семьей. В случае приемной семьи, беременности, как физиологического процесса нет. Присутствует “фантазийная беременность”, длящаяся иногда годами. “Эмоциональные роды” всегда преждевременные- ребенок в семью приходит внезапно. В биологической семье рождается младенец. В приемной семье может “родиться” ребенок любого возраста от младенца до подростка. Длительной физиологической и психологической подготовки к таким “родам” у приемных родителей нет.
У приемного ребенка две пары родителей. Одни дали ему жизнь, другие — адаптируют его к своей семье, вживляют в свой род. У ребенка нет генетической связи, общих физических характеристик, общих талантов с приемными родителями. Идентичность, в случае приемного родительства, взращивается в нем, учитывая идентичность биологической семьи. Когда в биологической семье рождается малыш, то привязанность возникает практически сразу. Этот процесс может затянуться в случае послеродовой депрессии у матери или при проявление симптомов депрессии на появление ребенка у отца. В приёмном родительстве над привязанностью родителя к ребенку и ребенка к родителю надо работать. И на эту работу уходит порой длительное время, а иногда и годы.
Адаптация ребенка в приемной семье
После принятия решения о возможности стать приемной семьей, будущие родители проходят подготовительное обучение PRIDE. Затем, начинается волнительная пора ожидания. Это романтичное время полное волшебных преставлений о “своем-нашем” малыше и ожидание “главного звонка в жизни”. После происходит знакомство с ребенком и переезд домой.
В теории должен быть “медовый месяц” в родительско-детских отношениях, но он у большинства семей он начинается и заканчивается еще во время посещений ребенка в приюте. Наличие “медового месяца” зависит от уровня травмированности ребенка и от умения родителей быстро подстраиваться к новым условиям жизни. За “медовым месяцем” следует время адаптации ребенка и родителей к друг другу.
Этапы адаптация ребенка в приемной семье
Проверка со стороны ребенка
Придя в семью, через некоторое время, ребенок разрешает себе доверять приёмным родителям и показывает самое “ужасное” на что он способен. У малышей могут быть непрекращающиеся истерики, внезапный подъем температуры, без признаков заболевания. Либо, напротив, ребенок без конца болеет. Дети постарше, “забывают, как пользоваться ложкой”, “ходить на горшок” и ведут себя, как капризные “лялечки”. Часто у них нарушается сон. Мучаясь и капризничая от усталости, ребенок “изводит” себя и родителей. Дошкольники могут самозабвенно врать, грубить и даже “воровать все, что плохо лежит”. Младшие школьники ко всему перечисленному, не отвечают на родительские звонки, отключая телефон. И вместо положенного времени, возвращаются домой “к десяти вечера, полные раскаяния и обещаний, что такого больше не повторится”. Внутренне осознав, что его принимают и любят таким как он есть, ребенок, расслабляясь успокаивается. Жизнь налаживается и начинается переход к следующему этапу.
Второй этап: Адаптпция и определение места в семье
Ребенок, переживший травму отлучения от биологической семьи, утрату близких, инстинктивно настроен на выживание. Выживание — это постоянный контроль за всем происходящим. Поскольку семья — это человеческая стая, то выживая, необходимо занять в ней самое важное место. Несомненно, это место вожака или около него. На этой стадии важно понимать, что место ребенка находится после родителей, а семья — это единый организм, стремящийся к взаимопониманию и гармонии. Раздвигая границы дозволенного, ребенок будет пытаться занять место одного из родителей или “возглавить” семью, заставляя капризами и истериками идти родителей у него на поводу. Так ему легче контролировать происходящее в жизни, таков подсознательный сценарий выживания. Уровень тревожности в этом случае у ребенка очень высокий. Чем он выше, тем сильнее контроль. Задача родителей — четко обозначить границы иерархии в семье, так ребенок быстрее научится доверять старшим, тогда со временем потребность в контроле у него отпадет. Снизившийся уровень тревожности позволит перейти к следующей стадии адаптации.
Третий этап: Привыкание, выстраивание моделей поведения в семье
о этап радостной готовности к сотрудничеству. У малышей налаживается сон и становится меньше беспричинных слез и истерик. Они реже болеют, начинают догонять в развитии своих сверстников. У детей постарше, появляется понятие “мы-семья” и они стараются “быть хорошими”, выполнять правила семьи. Дети начинают разделять прошлую жизнь от настоящей. Иногда воспоминания о прошлом переплетаются с настоящим. Дети просят рассказать о тех случаях из жизни, которые были с ними до прихода в семью, с полной уверенностью, что это происходило с ними и с этими родителями. “Расскажи, как ты катала меня в колясочке”, “помнишь, мы были у бабы в деревне”. Родителям важно уметь выслушать ребенка. Деликатно объяснить, что произошедшее было до того, как они стали семьей. Поддержать разговор, утешить, если ребенок затосковал. Часто на этом этапе, дети хотят принадлежать только к новым родителям “Ты же меня родила, признайся! Тебе было тяжело. Ты отдала меня в детский дом. А потом, когда стало легче, забрала”. Здесь, важно не допустить создания двойственного идентитета. Очень мудро ответила одна мама сыну: “мы с тобой одним духом, но не одной кровью связаны”. После привыкания, выстраивания моделей и правил поведения в семье, происходит зарождение привязанности.
Четвертый этап: Возникновение внутренней связи, привязанности
Часто родители говорят: “такое чувство, что я его родила”, “не представляем жизни без него”. Внутренняя связь с ребенком гарантирует правильное развитие привязанности и является залогом успешного родительства и благополучного взросления ребенка.
Этот этап коварен переходом к откату к предыдущим этапам, когда ребенок изо всех сил старается быть таким, как его хотят видеть родители. Чрезмерное старание провоцирует рост тревожности, которая будит потребность в контроле и отбрасывает семью к уже пройденному этапу — к проверке. А затем следует медленное продвижение от определения места в семье к привыканию с выстраиванием моделей поведения и возврату к подтверждению внутренней связи между родителями и ребенком. Откатов может быть много. Их частотность и сложность зависит от глубины травмы ребенка. От количества отделений его от семьи и помещения в замещающий дом. Чем больше ребенок перемещается из кровной семьи в приют и обратно, тем сложнее проходит адаптация. Тем сложнее выстроить безопасную привязанность и преодолеть отставания в психоэмоциональном развитии ребенка. Также на сложность процессов адаптации, на общее развитие и качество жизни ребёнка в будущем негативно влияет позднее изъятие ребенка из семьи и длительное нахождение в приюте. Долгосрочные травмирующие детскую психику факторы: пренебрежение, безнадзорность, употребление родителями алкоголя, наркотиков, агрессия и насилие ведут к необратимым последствиям в развитии ребенка. Сохраняя права таких родителей, мы забираем у ребенка право на жизнь в безопасности и любви.
Адаптация может длиться от полугода до пяти лет и заканчивается обоюдной любовью. Если этот процесс не доходит до стадии принятия, а откаты следуют один за другим, естественный путь адаптации прерывается и может привести к отказу от ребенка. Важно, чтобы приемные родители не оставались наедине со своими переживаниями и трудностями, а получали помощь и поддержку.
Сопровождение приемной семьи — это совместная работа специалиста и родителей, основанная на полном доверии и конфиденциальности. Специалист по сопровождению наблюдая за развитием семьи, консультирует и поддерживает родителей.
Помощь семье должна иметь системный подход, быть постоянной, доступной и не иметь временных границ. Семьи, получавшие сопровождение, как только отпадала необходимость в поддержке, обращались за ней все реже.
Мы выделили для себя две категории семей, нуждающихся в сопровождении:
• Cемьи, которые сталкиваются с теми или иными сложностями, например:
- Выгорание на стадии ожидания и тяжелая адаптации ребенка в семье.
- Внутрисемейные проблемы и разводы.
- Отказ от приемного родительства.
- Тяжелая болезнь или смерть одного из родителей или членов семьи.
- Проблемы, связанные с психоэмоциональным здоровьем, поведением ребенка и приятием его социумом.
• Попечительские и опекунские семьи, в которых дети встречаются с биологическими родителями
Организовывая встречи кровных родителей с детьми, мы исходим из того, что в сопровождении нуждаются обе семьи: биологическая и приёмная. Необходима правильная подготовка и проведение первых встреч. Если они проходят успешно, то в дальнейшем взаимодействие двух семей происходит безболезненно для них и ребенка.
Алгоритм подготовки и проведения встреч:
Индивидуальные разъясняющие и поддерживающие беседы с биологическими и приемными родителями перед встречей и после нее. Кровным родителям страшно, стыдно, они чувствуют себя беспомощными или напротив, они озлоблены и агрессивны. У приемных родителей свои страхи: они боятся нападок со стороны кровных родителей, боятся, что не удастся выстроить конструктивное сотрудничество с ними. Обе семьи должны знать, как будут проходить встречи, у кого какие роли и задачи. Приемная семья на время встреч “уходит на задний план”, отдавая право родителям общаться с ребенком тет-а-тет, но при этом находится в поле зрения ребенка. Обе семьи должны понимать, что они не имеют права настраивать ребенка против друг друга, ведь им вместе предстоит растить ребенка какое-то время, а в некоторых случаях и до совершеннолетия.
Факторы, мешающие проведению встреч и негативно влияющие на психоэмоциональное здоровье ребенка:
- Пренебрежительное отношение со стороны приемных родителей к биологическим, избегание встреч и агрессивность кровных.
- Несбыточные обещания детям биологическими родителями.
- Конфронтация и соперничество между семьями.
- Настраивание ребенка одной из семей против другой.
- Непрофессиональное участие и некомпетентность в теме приемного родительства и отсутствие знаний психологии приемного ребенка у некоторых специалистов, оказывающих услуги биологическим семьям.
Главная задача специалистов по сопровождению приёмное семьи — сохранение и поддержание в ней благоприятного микроклимата для развития ребенка. Наш опыт показывает, что благодаря поддерживающим услугам, количество семейных кризисов и разводов стало значительно ниже.
Приемное родительство — это работа над собой, над отношениями, это стремление двигаться вперед для ребенка и во имя ребенка. И это великое счастье — Быть Родителем.
Дополнительная информация на тему приемного родительства на сайте hoolduspere.ee.
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