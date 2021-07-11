11-летний британец больше года ночует в палатке ради благотворительности

Макс переселился в палатку на заднем дворе своего дома и с тех пор собрал уже более 500 тысяч фунтов для местного хосписа, в котором в феврале умер от рака Рик Эбботт — сосед семьи Вуси, о котором они заботились, когда он был жив, пишет Daily Mail.

Именно Рик подарил Максу его первую палатку. С тех пор мальчик сменил уже семь палаток.

Вот уже больше года Макс не ночует в своей комнате и не планирует туда возвращаться. Он даже шутит, что родители могут ее сдать.

Хотя ночевки в палатке не всегда комфортны - за год с небольшим Макс пережил нашествие красных муравьев и диких фазанов, а в январе очень страдал от холода и дождей - мальчик собирается и дальше вести такую жизнь, продолжая собирать деньги для хосписа.

Ночь на 5 июля Макс провел в палатке, установленной в Лондонском зоопарке, рядом с вольером со львами.

Так он поучаствовал в акции, призывающей детей спать в необычных местах, чтобы собирать пожертвования для молодежи, которая пострадала от пандемии.