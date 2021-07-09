Посетительнице парижского Диснейленда запретили кормить ребёнка грудью на публике. Руководство парка извинилось

Другие посетители парка рассказали о произошедшем в соцсетях — как пишет “Газета”, происходящее сфотографировала на смартфон другая посетительница и на следующий день опубликовала снимки в Twitter.

“Вчера ваши охранники не разрешили матери кормить двухмесячного ребенка грудью на том основании, что это шокировало иностранных клиентов! Во Франции в июле 2021 года! Запрет на грудное вскармливание, до чего мы дошли”, — раскритиковала она работников парка. Публикация набрала 1,1 тыс. репостов и 1,7 тыс. лайков, благодаря чему история в итоге получила широкий общественный резонанс.

“Кормление ребенка грудью — не преступление. Прекрасно, что у вас есть отдельные комнаты, но вы не решаете, когда и где ребёнок захочет есть. Перестаньте стигматизировать материнство”, — заявила политик Марлен Шьяппа.

Позднее руководство Диснейленда извинилось за произошедшее. “Мы глубоко сожалеем о случившемся и приносим искренние извинения матери, которой доставили беспокойство. Случившееся не соответствует нашим внутренним правилам и нашим ценностям. В парижском Диснейленде нет никаких ограничений на грудное вскармливание”, — говорится в соцсетях организации.

@DisneylandParis Hier vos agents de sécurité ont empêché une maman d’allaiter son bébé de 2 mois au motif que cela choquait la clientèle étrangère ! En France, en juillet 2021 !

Délit d’entrave à l’allaitement on en est où ?@FionaLazaar @MarleneSchiappa pic.twitter.com/rhRT8HHgwq — marieastier (@marieastier) July 4, 2021

Парижский Диснейленд долгое время был закрыт для посетителей из-за пандемийных ограничений. Он открылся всего три недели назад после восьмимесячного простоя, пишет “Газета”.