Я – мама
09.07.2021, 10:20

Посетительнице парижского Диснейленда запретили кормить ребёнка грудью на публике. Руководство парка извинилось

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Photo by Cleyder Duque from Pexels
Сотрудники службы безопасности парижского Диснейленда запретили матери кормить ребёнка грудью, чтобы не оскорблять посетителей других культур и религий. Об этом пишет Wonderzine со ссылкой на Parisien. Так, австралийка Лора кормила двухмесячную дочь, когда работники парка предложили ей уйти в специальную комнату.

Другие посетители парка рассказали о произошедшем в соцсетях — как пишет “Газета”, происходящее сфотографировала на смартфон другая посетительница и на следующий день опубликовала снимки в Twitter.

“Вчера ваши охранники не разрешили матери кормить двухмесячного ребенка грудью на том основании, что это шокировало иностранных клиентов! Во Франции в июле 2021 года! Запрет на грудное вскармливание, до чего мы дошли”, — раскритиковала она работников парка. Публикация набрала 1,1 тыс. репостов и 1,7 тыс. лайков, благодаря чему история в итоге получила широкий общественный резонанс.

“Кормление ребенка грудью — не преступление. Прекрасно, что у вас есть отдельные комнаты, но вы не решаете, когда и где ребёнок захочет есть. Перестаньте стигматизировать материнство”, — заявила политик Марлен Шьяппа.

Позднее руководство Диснейленда извинилось за произошедшее. “Мы глубоко сожалеем о случившемся и приносим искренние извинения матери, которой доставили беспокойство. Случившееся не соответствует нашим внутренним правилам и нашим ценностям. В парижском Диснейленде нет никаких ограничений на грудное вскармливание”, — говорится в соцсетях организации.

Парижский Диснейленд долгое время был закрыт для посетителей из-за пандемийных ограничений. Он открылся всего три недели назад после восьмимесячного простоя, пишет “Газета”.

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