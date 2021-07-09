Посетительнице парижского Диснейленда запретили кормить ребёнка грудью на публике. Руководство парка извинилось(1)
Другие посетители парка рассказали о произошедшем в соцсетях — как пишет “Газета”, происходящее сфотографировала на смартфон другая посетительница и на следующий день опубликовала снимки в Twitter.
“Вчера ваши охранники не разрешили матери кормить двухмесячного ребенка грудью на том основании, что это шокировало иностранных клиентов! Во Франции в июле 2021 года! Запрет на грудное вскармливание, до чего мы дошли”, — раскритиковала она работников парка. Публикация набрала 1,1 тыс. репостов и 1,7 тыс. лайков, благодаря чему история в итоге получила широкий общественный резонанс.
“Кормление ребенка грудью — не преступление. Прекрасно, что у вас есть отдельные комнаты, но вы не решаете, когда и где ребёнок захочет есть. Перестаньте стигматизировать материнство”, — заявила политик Марлен Шьяппа.
Позднее руководство Диснейленда извинилось за произошедшее. “Мы глубоко сожалеем о случившемся и приносим искренние извинения матери, которой доставили беспокойство. Случившееся не соответствует нашим внутренним правилам и нашим ценностям. В парижском Диснейленде нет никаких ограничений на грудное вскармливание”, — говорится в соцсетях организации.
Парижский Диснейленд долгое время был закрыт для посетителей из-за пандемийных ограничений. Он открылся всего три недели назад после восьмимесячного простоя, пишет “Газета”.