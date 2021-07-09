Монстры в вашей голове (а не под кроватью). Как это работает — объясняют ученые

Но австралийских ученых интересовал сам механизм зарождения страха перед темнотой, и ответ они нашли на участке мозга, который называется миндалевидным телом, или амигдалой. Ведь именно там обрабатываются наши эмоции, в том числе и страх.

Связь между светом, темнотой и активностью мозга хорошо установлена: к примеру, изменение светового фона подсказывает нам, что пора спать, влияет на уровень нашего внимания и даже может менять настроение. Однако со страхами все оказалось сложнее.

В ходе экспериментов с добровольцами кратковременое световое облучение (периодами по 30 секунд) неизменно вызывало значительное снижение активности амигдалы, в то время как постоянный тусклый свет также подавлял ее активность, но в меньшей степени.

Более того, наличие света усиливало связь между амигдалой и вентромедиальной префронтальной корой (это еще один участок мозга, который тоже отвечает за контроль страха - уж извините за анатомические сложности).

Иными словами, свет заставляет активнее работать наши мозговые центры, которые борются со страхами.

При этом ранее было доказано, что прерывание связи между амигдалой и префронтальной корой, напротив, вызывает у людей дополнительное чувство тревоги.

"Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что свет способен поднимать настроение за счет снижения негативного эффекта страха, вызванного темнотой и улучшенной обработки мозгом негативных эмоций", - пишут ученые в своей работе, опубликованной в издании PLOS One.

Ключ к отгадке могут хранить так называемые светочувствительные ганглионарные клетки сетчатки (ipRGCs), которые принимают световой сигнал, видимый глазом, и передают его в различные участки мозга. Однако ученые признают, что для понимания роли различных видов ipRGCs и других фоторецепторов в человеческой реакции на свет понадобятся дополнительные глубокие исследования.

Если это удастся сделать, то, возможно, строго дозируя световое облучение, мы научимся бороться с такой неприятной фобией, как боязнь темноты.