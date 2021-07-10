Новолуние 10 июля 2021 года: что можно делать и что нельзя

Луна 10 июля окажется в Знаке Рака. Это благоприятный Знак для фазы обновления, поэтому день можно считать в целом позитивным. Сегодня многим из нас удастся преодолеть черную полосу в любви, справиться с одиночеством.

Что можно делать в Новолуние 10 июля



В это Новолуние можно и даже нужно проводить время с семьей, ведь четвертый дом гороскопа связан с семейными ценностями. Общайтесь с детьми, родителями, второй половинкой. Навещайте близких, звоните им, помогайте друг другу.

В этот день полезно искать вторую половинку. Это удачный день для встреч, романтики, знакомств, флирта. Даже если вы не найдете любовь, сможете получить незабываемый опыт.

Займитесь домашними делами. Уберитесь в доме, ведь в любое Новолуние очень важно обновлять энергетику жилища. Можно сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй либо купить что-то новое - посуду, мебель, аксессуары. Это будет суббота, так что найти время для всего этого смогут многие.

10 июля астрологи советуют заниматься планированием дел на будущее. Энергетика Луны поспособствует правильному распределению задач. Мышление людей станет более рациональным.

В эту субботу можно также проводить весь день дома. Если у вас нет желания и надобности покидать родные стены, можно смело оставаться в приятной атмосфере. Если захочется с кем-то пообщаться, астрологи советуют приглашать этих людей в гости.

Что нельзя делать в это Новолуние



В это Новолуние астрологи настоятельно рекомендуют не проявлять равнодушия к чужим проблемам. Если близкий человек или друг попросит о поддержке, а вы проигнорируете эту просьбу, это может стать концом ваших отношений. Старайтесь не говорить “нет” тем, кого любите и цените.

Нельзя браться за сложные и энергозатратные дела. Скорее всего, завершить их сегодня не получится, а это может очень сильно вас расстроить. Запланируйте их на следующую неделю, но дайте себе обещание обязательно ими заняться.