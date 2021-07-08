Сын появился на свет через 14 месяцев после смерти отца

В декабре 2019 года у Сары извлекли яйцеклетки и оплодотворили спермой Скотта, но в результате получился лишь один генетически нормальный эмбрион. Было решено его заморозить — и повторить процедуру в феврале 2020 года, пока у Сары еще есть резерв яйцеклеток.

Второй раз на Барбадос Сара полетела без Скотта, так как тому не дали отпуск. В результате второй процедуры был получен еще один жизнеспособный эмбрион, который также был пока заморожен.

Когда Сара возвращалась домой из поездки, она узнала страшную новость: у Скотта, который преподавал в колледже, прямо во время лекции случился инфаркт и он находится в реанимации в бессознательном состоянии.

Сара не могла поверить, что ее сравнительно молодой, спортивный и совершенно до того здоровый муж может умереть. Но когда она добралась до больницы, ей сказали, что головной мозг Скотта погиб и ей надо принять решение об отключении его от аппаратов.

21 февраля 2020 года Сара попрощалась со Скоттом, однако решила исполнить его величайшую мечту — стать отцом — и родить обоих детей, которых они с мужем успели зачать.

В августе 2020 года Сара снова полетела на Барбадос, и ей в матку подсадили первый из эмбрионов. Уже через неделю она обнаружила, что беременна. Сара поделилась своей историей в соцсетях и вскоре получила поддержку от людей со всего мира.

Я была вдохновлена тем, что за моей историей следило так много незнакомцев — люди из Италии, Франции, Южной Америки, Канады молились за меня и мой эмбрион. Сара Шелленбергер

Она очень боялась потерять ребенка, но, к счастью, все прошло хорошо. 3 мая 2021 года, через год и два с половиной месяца после смерти Скотта, на свет благополучно появился его сын Хэйс.

По словам Сары, двухмесячный младенец - ее лучшее “лекарство”, он помогает залечить рану в ее сердце, нанесенную внезапной смертью Скотта.

“Но это горькая радость, потому что Скотт никогда его не увидит. Я знаю, что Скотт был бы просто на седьмом небе от счастья и любви к нему, и мне так тяжело переживать все это одной”, - отмечает женщина.

Тем не менее с рождением Хэйса Саре стало легче и теперь у нее появилась еще одна цель — родить и второго ребенка от Скотта, использовав последний оставшийся эмбрион.