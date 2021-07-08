ФОТО | 58-летняя Деми Мур с дочерьми снялась в рекламе купальников

На одном из размещенных в сети снимков 58-летняя знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа в окружении дочерей: 32-летней Румер, 29-летней Скаут и 27-летней Таллулы.

Девушки позируют в похожих купальниках белого, серого и красного цветов. В подписи к публикации Мур отметила, что кампания посвящена любви по отношению к близким людям.

На другом фото звездные родственницы демонстрируют черные купальники разнообразных фасонов.

Поклонники восхитились семейными кадрами и написали об этом в комментариях. «Сногсшибательная семья», «Как же красиво!», «Ты родила невероятно красивых детей!», «Вау, прекрасные леди! Ты крутая, Деми», «Отлично выглядите!» - обсуждают снимки фанаты.

Напомним, у Деми Мур есть три взрослые дочери от второго мужа - актера Брюса Уиллиса. Экс-супруги были вместе с 1987 по 2000 год.