11-летний мальчик окончил университет и теперь планирует достичь бессмертия

Бельгийско-нидерландский вундеркинд Симонс мечтал побить рекорд Кирни, который окончил Университет Южной Алабамы в десятилетнем возрасте. Аттестат зрелости он получил в восемь лет, и в том же возрасте поступил в технический университет Эйндховена в Нидерландах.

Симонс рассчитывал, что получит диплом бакалавра в девять лет, но позднее администрация вуза заявила, что это невозможно - аккурат перед его десятым днем рождения 26 декабря. Тогда родители забрали Лорана из учреждения. Университет Эйндховена раскритиковал их за то, что к ребенку приковано внимание СМИ.

Симонс собирался поступить в университет США или Великобритании (либо так планировали его родители), но в итоге он освоил программу Антверпенского университета в Бельгии за один год. У него были самые высокие оценки среди выпускников. Его специальность - физика.

Сейчас Лоран не думает о рекордах. «Я не переживаю о том, чтобы стать самым юным в чем-то... Для меня важнее получить знания», - сказал мальчик в интервью.

«Это всего лишь первый шаг на пути к моей цели, которая заключается в том, чтобы научиться заменять части тела механизмами», — объяснил Симонс.

«Бессмертие - вот моя цель. Я хочу, чтобы у меня получилось заменять столько частей тела механическими частями, сколько вообще возможно. Я уже составил план по достижению этой цели. Это как большой пазл. Квантовая физика - изучение мельчайших частиц - лишь первая деталь этого пазла», - рассказал амбициозный мальчик. Мальчик уточнил в инстаграме, что из биологических частей тела человека хотел бы оставить только мозг.

«В исследовании важны две вещи: получение знания и применение этого знания. Чтобы осуществить второй пункт, я хочу поработать с лучшими профессорами мира, заглянуть в их разум и понять, как они мыслят», - поделился своими планами Лоран.

В Антверпенском университете сообщили, что юный бакалавр собирается этой осенью поступить в магистратуру.