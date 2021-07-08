20 лет вместе. Как многодетная семья из Латвии начала снимать блоги о своей жизни

“Мы познакомились, когда мне было 15 лет”, — вспоминает Анастасия. “Встретились на дискотеке, и с тех пор не расстаемся. Думаю, секрет наших крепких отношений в том, что мы вместе строили фундамент нашей семьи, и каждый рос и менялся на глазах у другого. Ведь как часто бывает, встречаются уже два сформировавшихся человека, каждый со своим характером, укоренившимися привычками, ужиться сложно. А у нас все совсем иначе было. Мы “слепили” друг друга под себя”.

Кирилл подчеркивает, что в их семье ценится доверие и уважение. В свою очередь Анастасия добавляет, что у них есть четкое правило не обсуждать друг друга с кем-либо, а все проблемы решаются путем разговоров внутри семьи. “Важно слышать человека, знать, чем он живет. Это важно как в отношении друг друга, так и детей”, — уверены Черновы.

Блог как мотиватор вести активный образ жизни

Идея создать на Youtube свой канал родилась четыре года назад. Многие знакомые подмечали, что жизнь у семьи активная, люди они открытые, мол, “вам бы блог свой вести”. “И мы подумали, что можно было бы попробовать. Вначале было очень сложно вести себя на камеру естественно”, — признаются Анастасия и Кирилл. — Качество съемки было такое, что сейчас первые выпуски даже смотреть дискомфортно. В монтаже еще не разбирались, тратили на него очень много времени, зачастую сидели по ночам. Менялись — то один монтирует, то другой. Сейчас наше отношение к процессу сильно изменилось, качество съемки другое, поскольку мы обзавелись нужной техникой и накопили опыта, да и перестали смущаться, стало легко вести себя так, как будто камеры и нет вовсе. Теперь монтаж одного выпуска занимает в среднем 1,5-2 часа, и в основном этим занимается Кирилл”.