ФОТО | Эта прическа признана самой модной в 2021 году

Маллет с удовольствием носили такие рок-звезды, как Патти Смит и Мик Джагер, ее обожали даже Патрик Суэйзи (взять хотя бы “Дом у дороги” и “На гребне волны”) и Шер. Небрежная прическа с укорочёнными передом и длинными прядями сзади прекрасно передавала дух времени — эстетику бунтарства и любовь к дерзким образам. Но и среди современных звезд эстрады маллет также актуальна.

За счет прядей разной длины стрижка маллет придает волосам объем, за что ее многие и любят.

Кроме того, по словам певицы Майли Сайрус, которая предпочитает маллет уже долгие годы, она придает лицу более смелый и дерзкий вид. Однако нужно учитывать, что прическа требует небольшого ухода — после мытья волосы необходимо высушить феном, а затем уложить воском. Впрочем, сами парикмахеры считают ее довольно неприхотливой: она подходит тем, кто не хочет долго возиться с укладкой волос, любит удлиненные волосы, но предпочитает, чтобы они не мешали.

Плюс стрижка маллет не требует слишком частого обновления — она настолько универсальна, что с каждым месяцем приобретает новую красивую форму.

Сегодня эта стрижка актуальна в любых вариантах — с контрастной длиной и градиентно окрашенными волосами, подчеркивающими фактурность. Маллет классно смотрится в рваном виде и с вьющимися волосами.

Маллет — смелая прическа, и ее обладательница совсем не выглядит мягкой и слабой. Если вы чувствуете, что хотите попробовать подобный образ, черпайте вдохновение из фотографий ниже: