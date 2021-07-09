Красота и здоровье
09.07.2021, 16:57

ФОТО | Эта прическа признана самой модной в 2021 году

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Anne & Stiil
Певица Майли Сайрус, одна из самых больших поклонниц стрижки маллет
Певица Майли Сайрус, одна из самых больших поклонниц стрижки маллет
Scanpix
Самой популярной прической этого года смело можно считать маллет. Эта ретро-прическа, короткая спереди и длинная сзади, стала известной в семидесятых годах благодаря Дэвиду Боуи, и вернулась в моду еще в 2020 году, а количество запросов в Гугл, связанных с ней, в этом году увеличилось на 142% по сравнению с прошлым, пишет журнал Anne & Stiil.

Маллет с удовольствием носили такие рок-звезды, как Патти Смит и Мик Джагер, ее обожали даже Патрик Суэйзи (взять хотя бы “Дом у дороги” и “На гребне волны”) и Шер. Небрежная прическа с укорочёнными передом и длинными прядями сзади прекрасно передавала дух времени — эстетику бунтарства и любовь к дерзким образам. Но и среди современных звезд эстрады маллет также актуальна.

За счет прядей разной длины стрижка маллет придает волосам объем, за что ее многие и любят.

Кроме того, по словам певицы Майли Сайрус, которая предпочитает маллет уже долгие годы, она придает лицу более смелый и дерзкий вид. Однако нужно учитывать, что прическа требует небольшого ухода — после мытья волосы необходимо высушить феном, а затем уложить воском. Впрочем, сами парикмахеры считают ее довольно неприхотливой: она подходит тем, кто не хочет долго возиться с укладкой волос, любит удлиненные волосы, но предпочитает, чтобы они не мешали.

Плюс стрижка маллет не требует слишком частого обновления — она настолько универсальна, что с каждым месяцем приобретает новую красивую форму.

Сегодня эта стрижка актуальна в любых вариантах — с контрастной длиной и градиентно окрашенными волосами, подчеркивающими фактурность. Маллет классно смотрится в рваном виде и с вьющимися волосами.

Маллет — смелая прическа, и ее обладательница совсем не выглядит мягкой и слабой. Если вы чувствуете, что хотите попробовать подобный образ, черпайте вдохновение из фотографий ниже:

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