Какие купальники летом 2021 — самые модные?

Модный эксперт компании Лиам Соломон (Liam Solomon) проанализировал продажи купальных костюмов на различных интернет-площадках и назвал четыре самых востребованных среди женщин модели.

Например, в списке оказались бикини с устоявшимся названием underboob: бюстгальтер таких комплектов обнажает нижнюю часть груди. Согласно данным сервиса, в июле количество запросов на данную модель выросло на 175 процентов по сравнению с показателем того же месяца в прошлом году.

Второй популярной моделью специалист назвал купальники с гавайским принтом. В июле продажи комплектов с изображением тропических растений увеличились на 179 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Помимо этого пользоваться спросом начали бикини под названием Tarzan. Плавки-стринги в таких комплектах выполнены из небольшого отрезка ткани, соединенной по бокам тонкими тесемками. В июле женщины покупали откровенный купальник на 96 процентов чаще по сравнению с тем же месяцем 2020 годом.

Наконец, Соломон отметил увеличение продаж бикини с завязками на шее. Данная модель в текущем месяце стала популярнее на 50 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По словам эксперта, перечисленные модели купальников можно приобрести на сайтах популярных онлайн-брендов, таких как Fashion Nova, Asos, Shein и других.