Как правильно питаться перед прививкой от COVID-19, чтобы выработалось больше антител?(4)
Ученые оценили, как рацион питания до прививки и после нее может повлиять на эффективность работы защитной системы организма, а именно — на выработку антител. Биотехнологи и диетологи сформулировали несколько советов относительно диеты во время прохождения вакцинации. Рекомендовано свести к минимуму сладкую и жирную пищу, а также фастфуд. При этом показано добавить в рацион нежирный белок, продукты, богатые пробиотиками и еду с большим количеством пищевых волокон. Специалисты добавляют, что для результативного иммунного ответа нужно поддерживать нормальный уровень витамина Е и железа, но быть осторожнее с БАДами, в частности с полиненасыщенной жирной кислотой омега-3.
Еда не враг
На протяжении пандемии COVID-19 ученые исследовали важность употребления разных питательных веществ для борьбы с болезнью. Сбалансированное питание важно для нормального функционирования иммунной системы. Теперь настала очередь обратить внимание на свой рацион перед прививкой.
Во ФГБУН “ФИЦ питания и биотехнологии” рассказали “Известиям”, каким образом изменение диеты и обогащение рациона дополнительными нутриентами (питательные вещества, поддерживающие жизнедеятельность организма) может оказать влияние на формирование противовирусного иммунитета.
Общие показания, как рассказал ведущий научный сотрудник “ФИЦ питания и биотехнологии” Иван Гмошинский, таковы.
- Высококалорийный и не насыщенный нужными для организма нутриентами фастфуд, большое количество кондитерских изделий, сильно сладкую или соленую пищу лучше исключить, — перечислил эксперт “Известиям”. — Причем неважно, стройный человек готовится привиться или тот, кто обладает лишним весом. При ожирении и вызывающим его неправильном питании вообще снижен иммунитет, а особенно та его часть, которая отвечает за выработку антител при вакцинации.
Согласна с таким подходом и иммунолог-аллерголог, врач-диетолог Марина Аплетаева.
- За три-четыре дня [до прививки] действительно стоит отказаться от фастфуда, в том числе от сладкой газировки, — отметила эксперт. — Касается это и продуктов, которые содержат много консервантов. Некоторые из них даже обладают иммуносупрессивными свойствами. Хотя, конечно, прекрасно было бы исключить их из рациона совсем.
Важно не перегружать организм, подчеркнул профессор Руанского университета, руководитель направления “Микробиота — мозг и регуляция пищевого поведения” в Институте физиологии им. И.П. Павлова Сергей Фетисов.
- Его ресурсы должны использоваться не только для переваривания пищи и усвоения нутриентов, но и для выработки антител, -пояснил он. — Для стимуляции иммунитета хорошо использовать любые пробиотики.
Стресс через гормон кортизол подавляет иммунный ответ, отметил Сергей Фетисов. Снизить напряжение поможет употребление пищевых волокон. Наиболее богатые их источники — сухофрукты и бобовые, а также продукты на основе цельного зерна. Они есть в хлебе и фруктах.
Белки против углеводов
Далее ученые уточнили факты о влиянии основных питательных веществ на эффективность вакцинации. Начали они с полезных жиров. В качестве их источника многие принимают омега-3, так как в рационе европейцев этих жиров обычно меньше нормы.
- Чрезмерно большие количества омега-3 могут быть в той же степени неблагоприятными с точки зрения эффективности вакцинации, как и их недостаток, — рассказала заместитель директора по научной и лечебной работе “ФИЦ питания и биотехнологии” Антонина Стародубова. — При потреблении БАД с омега-3 в профилактических целях, в том числе в период вакцинации, нужно внимательно смотреть на этикетку продукта и следовать содержащимся там рекомендациям. И ни в коем случае не превышать рекомендуемую суточную дозу (обычно от одной до трех капсул).
Исследователи отдельно отметили важность белка в рационе готовящихся получить иммунитет от COVID-19 людей.
- Потребление качественного белка на иммунитет влияет исключительно положительно, — сказал Иван Гмошинский. — В этих целях нужно есть нежирное мясо, рыбу и курицу, бобовые.
А вот от сахара на время лучше отказаться. Эксперты объяснили, что даже однократный прием пищи с высоким содержанием добавленного сахара может быть связан с немедленным увеличением уровня клеток, которые провоцируют процесс воспаления. Поэтому в период вакцинопрофилактики следует отдавать предпочтение медленно усваиваемым углеводам с низким гликемическим индексом.
- Избыточное количество глюкозы “прилипает” к разным белкам, нарушая их функции, — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Это вызывает небольшую воспалительную реакцию и мешает работе иммунной системы. Согласно научным статьям, излишний вес и диета богатая жирами тоже может негативно повлиять на выработку антител. Отмечу работу, где говорится, что люди с ожирением при вакцинации Pfizer вырабатывают меньше антител к коронавирусу, чем без ожирения. Есть также про статья про мышей и эффективность работы вакцины от гриппа. Мыши были на обычной и высокожирной диетах. У второй группы мышей был хуже иммунный ответ.
Витаминизируй это
Ряд зарубежных работ говорит о наличии связи иммунного ответа при вакцинации с конкретными витаминами.
Ученые из Университета Тафтса (США) в обзоре пришли к выводу, что добавки витамина Е у людей, по-видимому, улучшают общие функциональные показатели иммунной системы при вакцинации. В частности, у добровольцев, которые принимали такие добавки, отмечалась повышенная экспрессия генов, связанных с иммунным ответом. У пожилых здоровых людей, получавших витамин Е по 200 мг/сут. в течение четырех месяцев повышались титры антител против вируса гепатита В и возбудителя столбняка. Низкое содержание железа и витамина E коррелировало с более слабым ответом на вакцинацию против гриппа у пожилых людей.
Витамином Е богаты растительные масла, орехи, жирная рыба, а также авокадо и манго. Железо можно получить из морепродуктов, мяса и бобовых, а также из субпродуктов.
Исследования по влиянию добавок витамина А на эффективность вакцинации дали противоречивые результаты. Как заключили в “ФИЦ питания и биотехнологии”, есть основания полагать, что решающая роль в обеспечении иммунного ответа принадлежит уже существующим запасам витамина А, вследствие чего его дополнительное поступление в организм не оказывает нужного действия.