Как правильно питаться перед прививкой от COVID-19, чтобы выработалось больше антител?

- За три-четыре дня [до прививки] действительно стоит отказаться от фастфуда, в том числе от сладкой газировки, — отметила эксперт. — Касается это и продуктов, которые содержат много консервантов. Некоторые из них даже обладают иммуносупрессивными свойствами. Хотя, конечно, прекрасно было бы исключить их из рациона совсем.

- Высококалорийный и не насыщенный нужными для организма нутриентами фастфуд, большое количество кондитерских изделий, сильно сладкую или соленую пищу лучше исключить, — перечислил эксперт “Известиям”. — Причем неважно, стройный человек готовится привиться или тот, кто обладает лишним весом. При ожирении и вызывающим его неправильном питании вообще снижен иммунитет, а особенно та его часть, которая отвечает за выработку антител при вакцинации.

Во ФГБУН “ФИЦ питания и биотехнологии” рассказали “Известиям”, каким образом изменение диеты и обогащение рациона дополнительными нутриентами (питательные вещества, поддерживающие жизнедеятельность организма) может оказать влияние на формирование противовирусного иммунитета.

На протяжении пандемии COVID-19 ученые исследовали важность употребления разных питательных веществ для борьбы с болезнью. Сбалансированное питание важно для нормального функционирования иммунной системы. Теперь настала очередь обратить внимание на свой рацион перед прививкой.

Ученые оценили, как рацион питания до прививки и после нее может повлиять на эффективность работы защитной системы организма, а именно — на выработку антител. Биотехнологи и диетологи сформулировали несколько советов относительно диеты во время прохождения вакцинации. Рекомендовано свести к минимуму сладкую и жирную пищу, а также фастфуд. При этом показано добавить в рацион нежирный белок, продукты, богатые пробиотиками и еду с большим количеством пищевых волокон. Специалисты добавляют, что для результативного иммунного ответа нужно поддерживать нормальный уровень витамина Е и железа, но быть осторожнее с БАДами, в частности с полиненасыщенной жирной кислотой омега-3.

Важно не перегружать организм, подчеркнул профессор Руанского университета, руководитель направления “Микробиота — мозг и регуляция пищевого поведения” в Институте физиологии им. И.П. Павлова Сергей Фетисов.

- Его ресурсы должны использоваться не только для переваривания пищи и усвоения нутриентов, но и для выработки антител, -пояснил он. — Для стимуляции иммунитета хорошо использовать любые пробиотики.

Стресс через гормон кортизол подавляет иммунный ответ, отметил Сергей Фетисов. Снизить напряжение поможет употребление пищевых волокон. Наиболее богатые их источники — сухофрукты и бобовые, а также продукты на основе цельного зерна. Они есть в хлебе и фруктах.

Белки против углеводов

Далее ученые уточнили факты о влиянии основных питательных веществ на эффективность вакцинации. Начали они с полезных жиров. В качестве их источника многие принимают омега-3, так как в рационе европейцев этих жиров обычно меньше нормы.

- Чрезмерно большие количества омега-3 могут быть в той же степени неблагоприятными с точки зрения эффективности вакцинации, как и их недостаток, — рассказала заместитель директора по научной и лечебной работе “ФИЦ питания и биотехнологии” Антонина Стародубова. — При потреблении БАД с омега-3 в профилактических целях, в том числе в период вакцинации, нужно внимательно смотреть на этикетку продукта и следовать содержащимся там рекомендациям. И ни в коем случае не превышать рекомендуемую суточную дозу (обычно от одной до трех капсул).

Исследователи отдельно отметили важность белка в рационе готовящихся получить иммунитет от COVID-19 людей.

- Потребление качественного белка на иммунитет влияет исключительно положительно, — сказал Иван Гмошинский. — В этих целях нужно есть нежирное мясо, рыбу и курицу, бобовые.