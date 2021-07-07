ВИДЕО | Как узнать, насколько ваш организм обезвожен? Простой тест от врача

Медик Каран Радж (Karan Raj) опубликовал ролик, в котором рассказал о так называемом «щипковом тесте», помогающем самостоятельно узнать степень обезвоживания кожи без обращения к специалистам. Метод заключается в том, чтобы зажать кожу на костяшке пальца рукой, удерживать ее в таком положении несколько секунд, затем отпустить и наблюдать за реакцией.

По словам Раджа, по тому, как быстро кожа вернется к привычному состоянию, можно судить об ее упругости. Отмечается, что если кожа не разглаживается сразу, то она обезвожена. Согласно материалу, для улучшения ее состояния необходимо увеличить потребление воды.

Публикация врача стала вирусной и набрала больше шести миллионов просмотров. Зрители поблагодарили эксперта за предложенный лайфхак и принялись писать результаты собственных проверок в комментариях. «Теперь я понял, что пью недостаточное количество воды», «Вау, круто!», «Спасибо большое», «Действенный способ», - высказывались юзеры.