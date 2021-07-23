Как бороться летом с сухостью кожи? 7 важных советов и 8 незаменимых средств

1. Вода в бассейне сушит кожу, от этого помогает быстрое споласкивание

Да, мы знаем, что теплым летним днем нежиться у бассейна невероятно приятно, но хлорированная вода плохо влияет на кожу. Хлор сушит кожу и волосы, и они становятся сухими.

Дерматологи рекомендуют после купания быстро сполоснуть кожу под душем, чтобы не возникало раздражений.

2. После долгого дня на пляже увлажните кожу молочком с успокаивающим эффектом

Мы отправляемся на пляж, чтобы расслабиться, но соленая морская вода тоже сушит кожу, и быстрого душа, чтобы смыть ее с кожи, зачастую может быть недостаточно. Поэтому очень важно после пляжного дня увлажнить кожу молочком для тела.

3. Уход за кожей после удаления волос

Если зимой ноги можно спрятать под джинсами, то летом так приятно надеть юбку и шорты, поэтому никуда не денешься – лишние волосы нужно регулярно удалять. Но если летом вы сбриваете их чаще, важно дополнительно баловать кожу.

Во время бритья отдавайте предпочтение увлажняющему крему для душа и не забывайте сразу после душа наносить на кожу крем, чтобы предотвратить сухость и шелушение.