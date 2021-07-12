Blendtec Всемогущий
Вы выбираете то, что хотите, а Blendtec автоматически знает, что делать. Самый большой и быстрый мотор в своем классе обеспечивает мощность и скорость профессионального оборудования, необходимого для полного измельчения самых твердых ингредиентов, таких как лед, замороженные фрукты и ягоды. И – вам, вероятно, это не понадобится, но – Blendtec измельчает даже металл!
Всемирно известные блендеры Blendtec – мощные помощники по дому, которые могут быстро приготовить тропические коктейли и маринады, а также свежее арахисовое масло, миндальное молоко, муку идеального помола, мороженое и даже горячие супы.
При приготовлении супов Blendtec нагревает кремообразный бульон до 70 градусов, а это значит, что суп сразу готов к подаче. Так что вам даже не придется нарезать или предварительно тушить овощи. Для разогрева супа блендер использует собственное остаточное тепло, дополнительной энергии для этого не требуется.
Отличный компаньон для совместной готовки с детьми
Шеф-повар, ресторатор и телеведущий Йоэль Острат использует блендеры Blendtec как на кухне своих ресторанов, так и дома. Острат, который на протяжении многих лет пробовал множество различных кухонных принадлежностей, рекомендует Blendtec именно из-за его надежности и универсальности.
«Мы с ребенком делаем различные смузи и мороженое, вместе мы открыли для себя очень интересные новые вкусы. Смузи получаются шелковистыми, пышными и такими, что даже если их пропустить через сито, от них ничего не останется», – говорит Острат, отмечая, что большим преимуществом блендеров Blendtec являются большие кувшины – с почти двухлитровым кувшином вы можете приготовить суп или смузи сразу на целую компанию.
Острат добавляет, почему не надо покупать домой некоторые инструменты сомнительного качества: не стоит идти на уступки в приготовлении еды даже дома. «С помощью Blendtec вы можете приготовить самые разные блюда, здесь пределом станет в принципе только собственное воображение повара», – объясняет Острат.
Незаменимый помощник круглый год
Во время созревания ягод осенью всегда много работы по приготовлению варенья. Современный вариант – приготовить «варенье» из ягод в сыром виде, т. е. измельчить ягоды и быстро их заморозить. Острат говорит, что Blendtec и здесь замечательный помощник. Всего за полчаса повар переработал 30 килограммов ягод: «Жена не успевала закрывать коробки и надписывать их так быстро, как я готовил варенье», – смеется шеф-повар.
Если мы уже говорили о приготовлении пищи с детьми, то блендер Blendtec также станет хорошим помощником для готовки еды для них. Точнее, для приготовления питания для детей и младенцев. Можно купить сразу много разных органических ингредиентов, запечь их и сделать из них пюре. Такие продукты без добавок могут долго храниться в морозильной камере.
Помимо мощности, простоты обслуживания и долговечности, одно из преимуществ блендера Blendtec – скорость. Утром, когда вечно некогда, все равно можно буквально за минуту приготовить в блендере питательный «омлет» из яиц, бананов и специй. Добавить ягоды и йогурт без вкусовых добавок, и в результате получится полезный, вкусный завтрак и прекрасное настроение на весь день.
Потребуется
1 банан
3 яйца
щепотка корицы
Можно также добавить имбирь, гранадиллу, куркуму или другую приправу!
Способ приготовления
Все компоненты хорошо измельчите в блендере в кремообразную пену. Тем временем нагрейте сковороду, налейте масло на салфетку и равномерно протрите ею поверхность – не заливайте сковороду маслом, просто нанесите тонким слоем.
Вылейте смесь в сковороду и жарьте омлет на среднем огне 6–7 минут под крышкой. Во время приготовления переворачивать омлет не нужно, следите за тем, чтобы он приготовился равномерно.
Подавать с йогуртом без добавок, с вареньем или ягодами. Немного фантазии, смелых решений и новых идей, и вы сможете придумать свой особенный рецепт омлета!
Быстрое клубничное мороженое
Потребуется
1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
450 г замороженной клубники
листья свежего базилика
240 мл кофейных (10%) сливок
80 мл сгущенного молока с сахаром
Способ приготовления
Смешайте все ингредиенты в блендере в режиме мороженого в однородную кремообразную массу. Подавайте сразу или заморозьте до получения желаемой текстуры. Приятного аппетита!
Маринад для мяса
Потребуется
1 горсть мяты
1 крупный стручок чили (с семенами)
50 мл оливкового масла
2 лайма (сок)
половина свежего длинного огурца
1 чайная ложка меда
соль
Способ приготовления
Смешайте все ингредиенты в миксере до однородной массы, натрите маринадом мясо курицы, дайте мясу немного пропитаться и готовьте на гриле! Приятные летние впечатления гарантированы!
Узнать больше о блендерах Blendtec: www.blendtec.ee