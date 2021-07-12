Blendtec Всемогущий

Вы выбираете то, что хотите, а Blendtec автоматически знает, что делать. Самый большой и быстрый мотор в своем классе обеспечивает мощность и скорость профессионального оборудования, необходимого для полного измельчения самых твердых ингредиентов, таких как лед, замороженные фрукты и ягоды. И – вам, вероятно, это не понадобится, но – Blendtec измельчает даже металл!

Мы с ребенком делаем различные смузи и мороженое, вместе мы открыли для себя очень интересные новые вкусы. Йоэля Острата

Всемирно известные блендеры Blendtec – мощные помощники по дому, которые могут быстро приготовить тропические коктейли и маринады, а также свежее арахисовое масло, миндальное молоко, муку идеального помола, мороженое и даже горячие супы.

При приготовлении супов Blendtec нагревает кремообразный бульон до 70 градусов, а это значит, что суп сразу готов к подаче. Так что вам даже не придется нарезать или предварительно тушить овощи. Для разогрева супа блендер использует собственное остаточное тепло, дополнительной энергии для этого не требуется.

Отличный компаньон для совместной готовки с детьми

Шеф-повар, ресторатор и телеведущий Йоэль Острат использует блендеры Blendtec как на кухне своих ресторанов, так и дома. Острат, который на протяжении многих лет пробовал множество различных кухонных принадлежностей, рекомендует Blendtec именно из-за его надежности и универсальности.

«Мы с ребенком делаем различные смузи и мороженое, вместе мы открыли для себя очень интересные новые вкусы. Смузи получаются шелковистыми, пышными и такими, что даже если их пропустить через сито, от них ничего не останется», – говорит Острат, отмечая, что большим преимуществом блендеров Blendtec являются большие кувшины – с почти двухлитровым кувшином вы можете приготовить суп или смузи сразу на целую компанию.

Острат добавляет, почему не надо покупать домой некоторые инструменты сомнительного качества: не стоит идти на уступки в приготовлении еды даже дома. «С помощью Blendtec вы можете приготовить самые разные блюда, здесь пределом станет в принципе только собственное воображение повара», – объясняет Острат.

Незаменимый помощник круглый год