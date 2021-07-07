ФОТО | Каннский кинофестиваль-2021: смотрите, в чем появились звезды на красной дорожке

Главной звездой красной дорожки стала супермодель Белла Хадид, которая появилась на церемонии открытия Каннского кинофестиваля в белом платье с длинным черным шлейфом от Jean Paul Gaultier.

Одним из самых обсуждаемых стал наряд французской актрисы Марион Котийяр - серебристое платье от Chanel. Так, фанаты знаменитости уже отметили в соцсетях схожесть полупрозрачной ткани с рыбьей чешуей, однако некоторым она напомнила обыкновенную фольгу.

Актриса Джессика Честейн появилась на красной дорожке в черном платье от Dior с открытыми плечами и и украшениях Chopard.

Поддержала цветовую гамму и английская актриса Хелен Миррен, чье платье благородного желтого цвета Dolce & Gabbana отлично гармонировало с синим костюмом ее мужа Тейлора Хокфорда.

Желтый цвет стал одним из самых популярных на церемонии открытия Каннского фестиваля в этом году. Так, помимо Фарханы, в платье нежно-желтого цвета на красной дорожке появилась актриса Менг Ли.

Еще одной модельной гостьей Каннского фестиваля стала экс-ангел Victoria's Secret Кэндис Свейнпол. Она выбрала для церемонии не платье, а комбинезон от Etro.

Не обошлось и без "говорящих" платьев. Так, немецкая актриса Ирис Бербен появилась на набережной Круазет в пышном белом платье с лозунгом Plus forts ensemble, что в переводе с французского означает «Вместе - мы сила».

Президент жюри Каннского фестиваля Спайк Ли, известный своей любовью к ярким нарядам, появился на церемонии в костюме от Louis Vuitton малинового цвета и белой рубашке. Экстравагантный образ дополнили солнечные очки розового цвета и цветные кеды Nike.

Топ-модель и экс-первая леди Франции Карла Бруни, была, как всегда, безупречна и блистательна в нежно-голубом платье от Celine, идеально подчеркивавшем ее утонченную фигуру.

Одним из самых смелых на церемонии стал наряд испанской актрисы и модели Эстер Экспосито. Она выбрала для красной дорожки весьма откровенное платье от Etro.

Кто еще привлек наше внимание?

Джоди Фостер в Givenchy и в украшениях Chopard

Энди Макдауэлл

Катерина Грэхэм в Etro

Лу Дуайон в Gucci

Элиза Сенауи в Alberta Ferretti