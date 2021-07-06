Вакцины становятся причиной бесплодия: правда или фейк?

1) Вакцина является экспериментальной и никогда не должна была использоваться. У нас никогда не было чрезвычайной ситуации, исходя из которой потребовалась бы столь срочная разработка вакцины. Есть серьезные побочные явления, которые выяснятся в будущем, сейчас в Израиле изучают то, что у молодых мужчин случается инфаркт миокарда. Чем моложе мужчины, тем больше побочных явлений;

2) Подавляющее большинство врачей в мире не согласно с этим, сейчас происходит самый большой идиотизм и глупость в медицине. Большинство врачей со мной согласны, но они запуганы;

3) Ведущая утверждает, что общалась с врачами, которые раньше высказывались в поддержку вакцинации, а сейчас резко изменили свое мнение и к вакцинации относятся отрицательно;

4) Врач утверждает, что вакцины могут в долгосрочной перспективе негативно влиять на фертильность и на беременных женщин;

5) Доктор рекламирует ивермиктин и гидроксихлорин как оптимальное средство лечения от COVID-19.

Комментарий Delfi.ru:



1) О докторе Роджере Ходкинсоне и о фейках, которые он распространяет, мы уже писали. Если вкратце, то доктор уже прославился своими утверждениями о том, что коронавирус - очередной тяжелый грипп, маски, социальное дистанцирование и карантин не нужны, а тесты на коронавирус не являются свидетельством болезни. Более того, раньше, по мнению доктора, лучшим средством против коронавируса являлся витамин D. Хотелось бы отметить, что медицинские организации отмежевались от откровений Ходкинсона;

2) Заявления врача о том, что беременным женщинам нельзя вакцинироваться, или то, что вакцины влияют на фертильность, - не что иное, как его собственные домыслы и предположения, которые не имеют ничего общего с действительностью. Как международные, так и регуляторы национальных государств утверждают, что опасности нет. Ниже приводим мнение Министерства Здравоохранения Израиля: