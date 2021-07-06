Мать из Эстонии — о своем шокирующем опыте: “Вдруг я услышала сигнал грузовика — младший ребенок выбежал на дорогу!”

"Хочу поделиться большим потрясением, которое произошло со мной недавно. Мы живем рядом с шоссе Козе-Кехра и за нашим домом есть внутренний двор с небольшим садом. У меня двое детей (5 лет и 2 года) и собака.

Я полола траву на участке. Дети и собака были в доме. С ними был человек, который за ними присматривал. Так что я была уверена, что могу безопасно заниматься делами в саду.

В какой-то момент ко мне подошел старший ребенок и принес мне попить. Это было так мило! Потом ко мне на секунду подошел человек, который присматривал за детьми.

Вдруг я услышал сигнал грузовика... Я побежал к дому и о ужас - младший ребенок вышел из дома и выбежал на дорогу! Собака выскочила из дома, а за ней вышел и мой малыш. Прямо перед грузовиком!

Я видела, как водитель грузовика проводил моего ребенка обратно во двор. У меня в глзах потемнело! Я схватила ребенка и стала искать собаку. Она убежала в сад, и мы забрали ее тоже в дом.

Я обняла ребенка и заплакала. Это было ужасно страшно! Чуть позже выяснилось, что старший сын, который принес мне попить, случайно оставил входную дверь открытой.

Я хочу сказать, что независимо от того, насколько вы доверяете человеку, который присматривает за вашим ребенком, и даже вашему собственному ребенку, пожалуйста, будьте осторожны! Дети непредсказуемы. Моя история закончилась хорошо, но все могло быть гораздо печальнее. Берегите своих малышей! Они наша самая большая любовь.

Конечно, я чувствую себя виноватой..."