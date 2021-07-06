ВИДЕО | Больше не надо худеть к лету! В ТикТоке набирает обороты флешмоб о любви к себе

В начале нашумевшего видео Рэнди одета в мешковатую футболку и шорты длиной по колено. “Вот так я одевалась на пляж всю свою взрослую жизнь. Я стыдилась, потому что общество говорило мне, что я слишком толстая, чтобы быть красивой, - пишет Босин. - Я больше не буду стесняться себя”. Далее она срывает с себя закрытую одежду и остается в черном бикини и пляжной накидке.

У Рэнди двое детей. В своем ТикТоке она и учит дочь не стесняться выходить на пляж в открытом купальнике и вспоминает, как ненавидела себя после родов. “Я была недовольна моим телом, отсутствием мотивации и плохим метаболизмом, - говорит она. - Но я всегда говорю, что путешествие к себе - это процесс, и он никогда не закончится. Я не чувствую уверенности в себе каждый день, но я все еще на этом пути”.

В комментариях к видео Рэнди пишут: «Я рада, что ты перестала слушать общество», «Тебе гораздо лучше в купальнике!»

А еще одна женщина, которая обладает похожей на Босин фигурой, призналась, что видео вдохновило ее заказать принципиально новые вещи для гардероба: кроп топ, бикини и летний комбинезон. “И это прекрасно! Пора создавать новую зону комфорта”, - отвечают ей.

Так Рэнди запустила флэшмоб: