Красота и здоровье
06.07.2021, 12:29

ВИДЕО | Больше не надо худеть к лету! В ТикТоке набирает обороты флешмоб о любви к себе

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Photo by Polina Tankilevitch from Pexels
Блогерше Рэнди Босин надоело, что каждый год ее призывают “сбросить лишние килограммы” к началу пляжного сезона. Она сняла видео о выборе пляжной одежды и случайно запустила флешмоб. Сейчас у видео Босин уже пять миллионов просмотров, а статьи о ней написали Insider и Cafe Mom.

В начале нашумевшего видео Рэнди одета в мешковатую футболку и шорты длиной по колено. “Вот так я одевалась на пляж всю свою взрослую жизнь. Я стыдилась, потому что общество говорило мне, что я слишком толстая, чтобы быть красивой, - пишет Босин. - Я больше не буду стесняться себя”. Далее она срывает с себя закрытую одежду и остается в черном бикини и пляжной накидке.

У Рэнди двое детей. В своем ТикТоке она и учит дочь не стесняться выходить на пляж в открытом купальнике и вспоминает, как ненавидела себя после родов. “Я была недовольна моим телом, отсутствием мотивации и плохим метаболизмом, - говорит она. - Но я всегда говорю, что путешествие к себе - это процесс, и он никогда не закончится. Я не чувствую уверенности в себе каждый день, но я все еще на этом пути”.

В комментариях к видео Рэнди пишут: «Я рада, что ты перестала слушать общество», «Тебе гораздо лучше в купальнике!»

А еще одна женщина, которая обладает похожей на Босин фигурой, призналась, что видео вдохновило ее заказать принципиально новые вещи для гардероба: кроп топ, бикини и летний комбинезон. “И это прекрасно! Пора создавать новую зону комфорта”, - отвечают ей.

Так Рэнди запустила флэшмоб:

@jaci_dayne

And I won’t even apologize. 😘✌🏼 #fyp #plussizeedition #plussizebabes #plussizefashion #plussize #bodypositive #confidence #fyourbeautystandards

♬ original sound - 𝕞𝕖𝕞𝕠𝕞𝕒𝕤𝕚𝕥𝕒_𝕞𝕒𝕣𝕚
@marawana999

Yup just wear it #fyp #milleniumbiltmorehotel #losangeles #chamorritagirl671

♬ original sound - 𝕞𝕖𝕞𝕠𝕞𝕒𝕤𝕚𝕥𝕒_𝕞𝕒𝕣𝕚
@itsjustjocelynk

& don’t apologize for it either🥰 #foryou #tiktoktherapist #plussize #curvybodies #allbodiesaresummerbodies #bodypositive #NightDoneRight #shein #swim

♬ original sound - 𝕞𝕖𝕞𝕠𝕞𝕒𝕤𝕚𝕥𝕒_𝕞𝕒𝕣𝕚

Во всех видео звучит фрагмент песни рэперки Lizzo, которая известна своей борьбой за бодипозитив. Не так давно она выложила у себя в инстаграме фото в бикини и объявила “лето для больших девочек”.

Согласно исследованию, больше половины американских женщин находятся в категории плюс-сайз, и хотя модная индустрия уже почти близка к тому, чтобы признать существование разных типов женской фигуры, культура похудения все еще сильна.

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