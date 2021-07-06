Известная актриса назвала фразу “стареть красиво” сексистской

“В выражении “красиво стареть” так много оценочного суждения. Неужели существует некрасивый путь старения? У нас ведь нет выбора. Ни у кого нет выбора в отношении старения, это не положительный или отрицательный момент, это просто процесс, - заявила Мур. - Это часть человеческого существования. Почему мы всегда рассуждаем о старении так, будто можем его контролировать?” Также Мур процитировала актрису Хелен Миррен, которая считает, что “ старение — это неизбежность: вы либо стареете, либо умираете молодым”.

Помимо этого, в интервью актриса поддержала борьбу с дискриминацией в киноиндустрии и отметила важность внутреннего роста для каждого человека в течение всей жизни. “В детстве нам прививают мысль о том, что мы продолжаем расти в школе, может быть, пойдем в колледж, а после окончания учебы наше духовное развитие якобы заканчивается, — сказала Мур. — Но впереди нас ждет еще вся жизнь. Как нам продолжать бросать вызов самим себе, интересоваться, узнавать новое? Как мы продолжим развиваться? Как нам ориентироваться в жизни, чтобы получить еще более важный опыт?”