Кормящие грудью спортсменки смогут взять детей на Олимпиаду в Токио

Из-за коронавирусных ограничений всем членам семей спортсменов и спортсменок было запрещено посещать игры. Также на Олимпиаде не будет иностранных гостей. Число зрителей строго ограничено в связи с принятыми мерами безопасности.

Из-за запрета некоторые женщины встали перед сложным выбором — остаться дома с ребенком, который нуждается в матери, или попытаться исполнить олимпийскую мечту.

Организаторы решили пойти навстречу кормящим матерям и сделали для них исключение. Им позволят привезти детей с собой на соревнования, но супругам и другим родственникам по-прежнему запрещено сопровождать спортсменок на Летних играх.

О необходимости выбирать между Олимпиадой и ребенком говорили такие спортсменки, как канадская баскетболистка Ким Гаухер, марафонщица Элифайн Тулямук, теннисистка Серена Уильямс.

Футболистка Алекс Морган заявляла, что важно позволить матерям не разлучаться с детьми на время соревнований, а Уильямс сказала, что не поедет на Олимпиаду, так как ей не позволяют взять с собой трехлетнюю дочь Олимпию. Серена отметила, что проводит с Олимпией каждый день, и она не готова к столь длительной разлуке. “У меня бы началась депрессия”, — призналась теннисистка.

Баскетболистка Ким Гаухер — мама четырехмесячной Софи. Спортсменка жаловалась в инстаграме, что вынуждена выбирать между материнством и Олимпиадой. Женщина говорила, что плачет из-за этого практически каждую ночь. Ким прокомментировала хорошие новости: “Я очень счастлива. Я так счастлива, что принимаются правильные решения. Быть мамой — тяжело, но это одна из лучших работ в мире”.