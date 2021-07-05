“Двигаться в жаркий полдень — не самое мое любимое занятие”. Беременная Кейт Пентус-Розиманнус призналась, как переносит жару

“Хотя двигаться в жаркий полдень сейчас не мое любимое занятие, оздоровительная полночная прогулка — идеальный вариант для завершения недели”, — написала Кейт в сторис в своем Инстаграм.

В мае 45-летняя министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус объявила, что их с мужем Рейном Розиманнусом давняя мечта об общем ребенке наконец сбывается. Кейт удалось хранить беременность в тайне почти шесть месяцев. Это был долгий и трудный путь для пары, которая вместе уже 22 года. Больше о беременности Кейт Пентус-Розиманнус читайте здесь.