05.07.2021, 20:00
“Двигаться в жаркий полдень — не самое мое любимое занятие”. Беременная Кейт Пентус-Розиманнус призналась, как переносит жару(3)
Foto: Rauno Volmar
45-летняя министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус объявила в начале мая, что в этом году в их семье родится долгожданный первенец. Будущая мама призналась, что в нынешнюю жаркую погоду ей не очень хочется двигаться, пишет Kroonika.
“Хотя двигаться в жаркий полдень сейчас не мое любимое занятие, оздоровительная полночная прогулка — идеальный вариант для завершения недели”, — написала Кейт в сторис в своем Инстаграм.
В мае 45-летняя министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус объявила, что их с мужем Рейном Розиманнусом давняя мечта об общем ребенке наконец сбывается. Кейт удалось хранить беременность в тайне почти шесть месяцев. Это был долгий и трудный путь для пары, которая вместе уже 22 года. Больше о беременности Кейт Пентус-Розиманнус читайте здесь.