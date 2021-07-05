“Все говорили нам, что мы конченые, что семья развалится”. Мамы поделились опытом партнерских родов(2)
Автор блога doma_posle_roddoma Юля нарисовала комикс про то, как по-разному реагируют мужчины на предложение о партнерских родах. К примеру, муж автора легко согласился, а у подруги решил, что идея не фонтан, но уступил и в итоге даже вызвался перерезать пуповину. В комментариях к посту женщины поделились своим опытом.
В основном это истории про то, как все пошло немного не по плану
"Ой, у нас весело было. Мужу строго-настрого говорю, чтобы у изголовья стоял. Показывается головка и акушерка к мужу: «Ой, какая волосатая, не хотите посмотреть?» Занавес. Так мой муж увидел все".
die_huebsche_frau
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"Первые роды были без мужа. Помню, как там брошенкой лежала, не понимая, что происходит. Вторые с мужем - как небо и земля. Мое дело было расслабляться и ни о чем не думать. Остальное было на муже. И это был рай!
Правда тоже договаривались, что отсекать пуповину не будет сам, но врач только успела предложить, так он бегом бежал, что и куда резать! В итоге оказался у самого места «Х», был счастливый, что смог принять участие в рождении сына, а не только в его «создании».
sweet_ko20
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"Партнерские роды. Не знаю даже, как бы я без такой поддержки справилась. Это невероятная опора! Мы и на подготовку вместе ходили, учились вместе дышать, муж учился делать массаж и все такое. После родов вместе лежали в своей палате с малышом, все втроем, обнимались и отдыхали. И ребенок спал у папы на голом торсе".
cobra_di
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"Это было самое лучшее - муж на родах".
ekaterinacady
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"Я без мужа хз как была бы, мне вставать не давали, с одной стороны капельница, с другой манжета для давления на две трети руки, даже попить толком не могла. Так что он меня и поил, и врачей звал, и помогал переворачиваться, мы правда за пять часов толком и не разговаривали (я слегка была не в состоянии отвечать, но иногда он что то пытался шутить), на потугах лоб вытирал. Все время сидел у изголовья, головку смотреть отказался, когда предложили резать пуповину, немного начало подташнивать, и в итоге я резала.
И, к слову, кто говорит, что муж брезгливый, не переживет - мой максимально брезгливый, ничего, пережил. Потом два часа смеялись, разговаривали, без него бы не справилась. И да, все говорили нам обоим, что мы конченые, что семья развалится, что мужики для этого не предназначены и т.д".
evgenia_gvozdikova
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"Мы изначально не планировали партнерские роды. Но когда приехали рожать, муж сказал: «Что ж мне теперь домой ехать что ли?» Был со мной до начала потуг. Развлекал, приносил воду.
А когда ребенок полез, стал бледнеть, и врачи предложили подождать в коридоре. Я была только «за». Как только сын родился, мужа сразу позвали. Когда меня подшивать начали, ребенка переложили на грудь мужу. Для меня это получился идеальный вариант".
morgen5tern
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"Рожали с мужем первого. Он немного был испуган, да, именно бессилием, что ничего не может сделать. Поил водой, держал за руку и все такое. Вторые роды - сказал, что тоже будет присутствовать, но подготовимся получше, чтобы массировал поясницу и так не волновался, а то за ночь поседел после первых родов".
skvoyoga
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"Муж был на вторых родах. Это прекрасно. Был рад и быстро включился в жизнь с двумя детьми. Всегда говорит мне, что тоже родил сына".
tatiana_vashurkina
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"Я только через год узнала, что муж пуповину резал. Когда радостно кому-то рассказывал, что она жесткая, как шланг".
anna_indralieva
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"Только за партнерские роды! Обговаривали изначально, что будем вместе. Как пошли схватки частые, то пытался слиться, ибо и тошнило, и мутило от нервов. А потом зашла врач, командным голосом объявила, что рожает она только с папами. Дала ЦУ: массаж делать, водой поить, держать здесь, и муж как переключился. Хотя сотню раз извинился, что не выдержит и подождет за дверью. В итоге видел все, первый кричал: «Я вижу!!! Я вижу головку, это моя дочка!» - светился и рыдал от счастья.
А всем друзьям - а они поголовно твердили: «Что там мужикам делать?! Привез, потом на выписке забрал», - теперь твердит: «Вы не понимаете! Вы пропустили самое прекрасное в своей жизни, рождение вашего ребенка». А с моей стороны это огромная поддержка, т.к. врачи просто приходили и уходили, их еще найди, докричись, не справилась бы без мужа уж точно!"
thebarteneva
* * *
"Живу в Корее, тут у 90 процентов партнерские роды, это как бы нормально. С чего бы папаше там в обморок падать? Он у головы стоит, в вагину же не заглядывает. Рожала с мужем и потом лежала в палате для пациенток с мужьями. Я не знаю, что бы без него делала, он очень помогал мне".
alyona_kwon
Конечно, всегда есть те, для кого присутствие кого-либо, кроме медперсонала, на родах неприемлемо
"После 21-часовых родов, я лежала и думала, что Слава Богу муж всего этого не видел! Я бы, если честно, тоже не хотела бы присутствовать при этом, но меня не спрашивали".
bloggers_for_moms
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"До сих помню это ужасное состояние и желание «только бы от меня все отстали!». Не забылось. Сыну 1,9".
makanushka
Бывает так, что муж изначально против, но в процессе все меняется
"Мой тоже изначально был против партнерских родов. Потом послушал курсы со мной и сказал, что будет рядом на схватках, но на потуги выйдет (врач тоже сказал, что муж это может пропустить). Но вышло так, что был со мной до конца, чем невероятно гордится. Сказал что если бы ушел «предал бы все семейные ценности».
nina_brilevich