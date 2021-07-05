“Все говорили нам, что мы конченые, что семья развалится”. Мамы поделились опытом партнерских родов

Автор блога doma_posle_roddoma Юля нарисовала комикс про то, как по-разному реагируют мужчины на предложение о партнерских родах. К примеру, муж автора легко согласился, а у подруги решил, что идея не фонтан, но уступил и в итоге даже вызвался перерезать пуповину. В комментариях к посту женщины поделились своим опытом.

В основном это истории про то, как все пошло немного не по плану



"Ой, у нас весело было. Мужу строго-настрого говорю, чтобы у изголовья стоял. Показывается головка и акушерка к мужу: «Ой, какая волосатая, не хотите посмотреть?» Занавес. Так мой муж увидел все".

die_huebsche_frau

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"Первые роды были без мужа. Помню, как там брошенкой лежала, не понимая, что происходит. Вторые с мужем - как небо и земля. Мое дело было расслабляться и ни о чем не думать. Остальное было на муже. И это был рай!

Правда тоже договаривались, что отсекать пуповину не будет сам, но врач только успела предложить, так он бегом бежал, что и куда резать! В итоге оказался у самого места «Х», был счастливый, что смог принять участие в рождении сына, а не только в его «создании».

sweet_ko20

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"Партнерские роды. Не знаю даже, как бы я без такой поддержки справилась. Это невероятная опора! Мы и на подготовку вместе ходили, учились вместе дышать, муж учился делать массаж и все такое. После родов вместе лежали в своей палате с малышом, все втроем, обнимались и отдыхали. И ребенок спал у папы на голом торсе".

cobra_di

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"Это было самое лучшее - муж на родах".

ekaterinacady

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