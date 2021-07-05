Женщина на "черной" работе. Как жительница Латвии стала трубочистом

Erakogu

Лига Ондзуле живет в латвийском городе Скривери и растит троих детей. Казалось бы, простой семейный быт, любящий муж, утки во дворе и заботы по дому — что может быть удивительного в этой истории? Все дело в том, что Лига выбрала для себя необычную профессию, не самую популярную даже по меркам страны. Лига — единственная в Латвии женщина-трубочист: каждый день, надев черную форму с бронзовыми "счастливыми" пуговицами, она отправляется на "черную" работу.