Я – мама
05.07.2021, 14:34

Как говорить с детьми о деньгах? Разбираемся с экспертом из Эстонии

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Эвелин Коплимяэ
менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB
Photo by Karolina Grabowska from Pexels
Чтобы помочь детям умело обращаться с деньгами и вырасти финансово грамотными людьми, очень важно с раннего возраста начать учить их понимать ценность денег и уметь разумно расходовать их. Именно родители являются лучшими учителями и основным примером для подражания в том, как распоряжаться деньгами. Но как говорить со своими детьми о деньгах и какие решения использовать, чтобы держать расходы под контролем?

Вы можете попытаться объяснить ребенку природу денег, как только он начнет проявлять к ним интерес. Трехлетние дети с удовольствием собирают монетки, чтобы положить их в копилку и обменять на пачку конфет в магазине. А у детей постарше регулярное получение карманных денег уже может выработать хорошие привычки. Самый большой вред, который вы можете нанести своему ребенку, — это молчать о деньгах. Это создаст у отпрысков впечатление, что деньги либо не важны, либо их нужно бояться и никогда не упоминать о них.

Посвящайте ребенка в семейные финансовые дела в соответствии с его пониманием. Ребенок помладше может понять, что поход в магазин вовсе не означает, что каждый раз надо покупать конфету или игрушку. А старший ребенок уже с удовольствием сядет с вами и обсудит семейный бюджет. Объясните ему, куда идут деньги: после оплаты коммунальных услуг и счетов остается вот такая сумма на питание и другие расходы.

Как начать?

Многие дети начинают регулярно получать карманные деньги, когда идут в школу. Установите еженедельное или ежедневное пособие, чтобы ваш ребенок научился самостоятельно планировать свои расходы и распределять деньги. Вначале деньги можно давать наличными, а по мере взросления ребенка он может предпочесть получать деньги на банковский счет и использовать карту для оплаты. Ситуация, когда ребенок, едва дотягивающийся до прилавка, бесконтактно расплачивается банковской картой в магазине, уже не вызывает удивления: дети с 7 лет могут иметь свой личный счет и соответствующую дебетовую карту, и это становится все более популярным.

Расходы под контролем

Отличный способ помочь детям освоить финансовые навыки — использовать онлайн-банк или мобильное приложение для управления собственными деньгами, расплачиваясь картой. Например, вы можете проверить баланс своего счета сразу после совершения платежа и посмотреть, на что и сколько вы потратили в текущем месяце.

Еще одно преимущество — выписки со счета. Договорившись с ребенком о том, какую часть своего дохода он будет тратить на повседневные нужды и какую сумму будет откладывать, по прошествии месяца или другого условленного периода вы можете вместе проанализировать, соблюдалась ли договоренность, какие расходы были лишними и сколько можно было бы сэкономить без них. Также полезно позволять детям время от времени тратить свои карманные деньги без всяких запретов, чтобы они могли учиться на своих ошибках. Лучше пусть они сделают несколько ошибок на один евро, чем в будущем будут учиться на значительно более крупных суммах.
Evelin Koplimäe

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