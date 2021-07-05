Как говорить с детьми о деньгах? Разбираемся с экспертом из Эстонии

Вы можете попытаться объяснить ребенку природу денег, как только он начнет проявлять к ним интерес. Трехлетние дети с удовольствием собирают монетки, чтобы положить их в копилку и обменять на пачку конфет в магазине. А у детей постарше регулярное получение карманных денег уже может выработать хорошие привычки. Самый большой вред, который вы можете нанести своему ребенку, — это молчать о деньгах. Это создаст у отпрысков впечатление, что деньги либо не важны, либо их нужно бояться и никогда не упоминать о них.

Посвящайте ребенка в семейные финансовые дела в соответствии с его пониманием. Ребенок помладше может понять, что поход в магазин вовсе не означает, что каждый раз надо покупать конфету или игрушку. А старший ребенок уже с удовольствием сядет с вами и обсудит семейный бюджет. Объясните ему, куда идут деньги: после оплаты коммунальных услуг и счетов остается вот такая сумма на питание и другие расходы.

Как начать?

Многие дети начинают регулярно получать карманные деньги, когда идут в школу. Установите еженедельное или ежедневное пособие, чтобы ваш ребенок научился самостоятельно планировать свои расходы и распределять деньги. Вначале деньги можно давать наличными, а по мере взросления ребенка он может предпочесть получать деньги на банковский счет и использовать карту для оплаты. Ситуация, когда ребенок, едва дотягивающийся до прилавка, бесконтактно расплачивается банковской картой в магазине, уже не вызывает удивления: дети с 7 лет могут иметь свой личный счет и соответствующую дебетовую карту, и это становится все более популярным.



Расходы под контролем

Отличный способ помочь детям освоить финансовые навыки — использовать онлайн-банк или мобильное приложение для управления собственными деньгами, расплачиваясь картой. Например, вы можете проверить баланс своего счета сразу после совершения платежа и посмотреть, на что и сколько вы потратили в текущем месяце.