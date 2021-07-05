Многодетные семьи ищут кафе и рестораны в Эстонии, где рады детям

“Мы хотим побудить семьи посещать рестораны вместе с детьми, а новый знак качества призван выделить места общественного питания, которые предлагают возможности семейного проведения досуга. Каждый член семьи — и взрослый, и ребенок — покидает дружелюбный к семье ресторан сытым и с широкой улыбкой на лице”, — сказала президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.

При присуждении знака качества Союз многодетных семей Эстонии руководствуется тем, насколько дружелюбны к детям и семьям меню предприятия общественного питания, обслуживание клиентов, интерьер и дизайнерские решения, доступность и парковка. Уделяется внимание также наличию развивающих игрушек и условиям для пеленания.

“В то же время мы хотим подтолкнуть семьи находить время и возможности для семейных трапез в кафе и ресторанах, особенно сейчас, когда многие предприятия общественного питания пытаются оправиться от кризиса. От вклада каждого из нас зависит, выживут ли кафе и рестораны, где рады детям и семьям, или это лето станет для них последним”, — добавила Ыунап.

Заявки на знак качества “Дружелюбное к детям предприятие общественного питания” принимаются от ресторанов и кафе со всей Эстонии. Какие из них удостоятся знака качества, определится при помощи целевой группы — то есть семей, где растет по меньшей мере один ребенок. Семьи, принимающие участие в кампании, могут рассчитывать на 50% возмещение своих расходов на посещение кафе и ресторанов. Алкогольные напитки в ходе семейного посещения предприятий общественного питания заказать нельзя.

“Ресторанные критики, то есть участвующие в кампании семьи, получат великолепную возможность изучить новые для них кафе и рестораны, заплатив вдвое меньше обычного. Опираясь на полученную от них обратную связь, мы сможем дать рекомендации всем остальным родителям, которые, возможно, не знали о такой возможности или самостоятельно не умеют выбрать ресторан или кафе, куда можно сходить всей семьей”, — добавила Ыунап.

Предприятия общественного питания и семьи могут подать заявки на участие в кампании на сайте Союза многодетных семей Эстонии https://www.peresobralik.ee. Регистрация предприятий общественного питания закрывается 25.07, кампания начнется в августе.