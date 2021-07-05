“Давление на тело”. В Норвегии запретили размещать в Instagram отретушированные снимки

Норвегия объявила борьбу нереалистичным стандартам красоты в Instagram, пишет журнал i-D. Согласно поправкам к Закону о маркетинге, инфлюэнсеры и блогеры не смогут выкладывать фотографии с фильтрами и масками, которые изменяют внешность в «лучшую» сторону.

По правилам, установленным Министерством по делам детей и семьи, фотографии, на которых части тела или черты лица были изменены до или после публикации снимка, должны будут иметь специальную пометку, разработанную правительством.

Примеры затронутых изменений включают измененную талию, мышцы и увеличенные губы.

Поправки вступили в силу 11 июня по результатам голосования с 72 голосами «за» и 15 «против».

Они будут распространяться только на снимки, сделанные с целью рекламы или продвижения собственных аккаунтов.

В интернете споры о влиянии технологий на стандарты красоты актуальны как никогда. Так, американское фотоагентство Getty Images отказалось размещать фотографии отретушированных моделей в базе данных. Французские власти в 2017 году приняли закон, который требует, чтобы журналы мод писали о том, какие фотографии отретушированы, а какие нет.

В Норвегии борются с явлением, которое получило название «kroppspress» («давление на тело»).

«Давление на тело существует всегда и везде, часто незаметно, и с ним трудно бороться, - говорится в сообщении Министерства по делам детей и семьи. - Хотелось бы надеяться, что новая мера внесет полезный и значительный вклад в сдерживание негативного эффекта, который оказывает такая реклама, особенно на детей и молодежь».

Норвежские инфлюэнсеры поддержали законопроект, сообщает местная газета Verdens Gang. В некоторых случаях они утверждают, что новый закон должен распространяться на весь поток контента социальных сетей, а не только на рекламу.

В середине июня техническая поддержка TikTok столкнулась с большим количеством жалоб от пользователей после того, как тиктокеры заметили, что сервис использует фильтры красоты без их разрешения.







