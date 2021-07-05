Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Лев. С 5 по 11 число нельзя бросать новые начинания. Необходимо двигаться вперед, к своей мечте. Львы получат заряд оптимизма и удачи. Также звезды обострят их интуицию. Очень важно научиться говорить «нет» тем, кто будет просить Львов о помощи. Представителям данного Знака нельзя тратить время на других людей до пятницы. В пятницу позитивный энергетический фон начнет свое ослабление, поэтому можно будет расслабиться и протянуть руку помощи близким и друзьям.

Рак. Раки при желании смогут преобразить свою жизнь до неузнаваемости. Самое главное - настроить себя на успех и на исполнение желаний. Чего точно сейчас нельзя делать, так это ждать у моря погоды. Ожидание убивает удачу, поэтому нужно действовать. Астрологи рекомендуют быть предельно собранными и динамичными. Если появятся какие-то трудности, не стоит унывать и расстраиваться. Они призваны сделать Раков лучше и сильнее. Самый мощный позитивный импульс стоит ожидать от звезд и планет во вторник и среду.

Близнецы. У Близнецов все будет замечательно. Звезды и планеты на их стороне, поэтому многие мечты этих людей станут явью. Нужно как можно больше думать о мечтах и о текущих целях, причем в позитивном ключе. У уставших и изможденных Близнецов в конце рабочей недели могут активизироваться скрытые резервы организма. Откроется второе дыхание, но лучше не злоупотреблять этим. Выходные стоит провести с семьей или в полном уединении, в спокойной обстановке, забыв про суету.

Телец. У Тельцов до субботы включительно все будет в порядке с общением. Даже если окружающие люди будут недружелюбными, они не станут переходить на личности. 11 числа стоит остаться дома и абстрагироваться от всех возможных дел, потому что многие знакомые и незнакомые люди станут грубить, искать конфликта. Астрологи советуют учиться правильно отвечать на хамство, чтобы не разрушить собственное биополе. Начало недели будет, наоборот, идеальным временем для поисков второй половинки, переговоров, совместной работы и начала новых дел.

Овен. Овнам необходимо начать неделю с избавления от хлама. Так будет легче принимать решения, поднимется настроение и в целом получится ощутить, что жизнь начинает меняться к лучшему. В трудных ситуациях на работе и в бизнесе стоит полагаться только на себя. Подмога со стороны коллег и близких может легко превратиться в «медвежью помощь». Отмечается, что на этой неделе возможны резкие перепады настроения, из-за которых Овны могут потерять концентрацию.

Дева. Девам можно смело заниматься чем-то новым и творческим. Всем, кто задействован в креативной сфере, стоит искать необходимую информацию в книгах. Также стоит обращаться к собственному жизненному опыту, а вот шестому чувству доверять не стоит, потому что звездная энергетика будет нестабильной. Для того, чтобы скорее получить все, чего желает сердце и душа, стоит почаще визуализировать свои желания. Также Девы могут смело посвящать себя домашним делам.

Весы. Астрологи советуют Весам заниматься своими обязанностями, не откладывая на потом то, что можно и нужно сделать сейчас. Возможно, что представителям данного Знака удастся воплотить в жизнь давние планы и мечты. Главное - не терять позитивного мышления, которое помогает притягивать желаемое и которое свойственно всем Весам. В приоритете на данный момент - сфера любви и семья. Работа тоже важна, но о ней стоит думать только в том случае, если отношения с родственниками и второй половинкой протекают без проблем.

Скорпион. Скорпионов постоянно будет что-то расстраивать на этой неделе. Будут различные мелочи, которые могут выбивать из колеи, но терпению этих людей нет предела. Главное сейчас - не проявлять равнодушие к себе и к своим близким, к делам и бизнесу. Если потребуется активизироваться, нужно сделать это незамедлительно. В целом неделя будет позитивной, потому что Скорпионы в очередной раз поймут, что все неурядицы временны.

Стрелец. Любовь побеждает уныние и негатив. Стрельцам стоит черпать в ней силы в период с 5 по 11 июля. Общение с противоположным полом принесет много позитива и подарит уверенность в себе. В начале недели на Стрельцов могут напасть лень и апатия. Астрологи советуют опасаться слухов. Недоброжелатели могут ввести Стрельцов в заблуждение своими словами. Эксперты советуют проверять каждое слово на достоверность. Так можно будет избежать фиаско.

Козерог. Звезды и планеты на стороне Козерогов, поэтому многие их проблемы решатся сами собой. Астрологи рекомендуют этим людям не торопиться и не суетиться. Нужно заняться повышением своей энергетики, здоровьем, избавлением от вредных привычек. В начале недели Козероги смогут поднять себе настроение при помощи шопинга. Можно обновить гардероб, купить что-нибудь для преображения интерьера. Нельзя забывать и про домашние хлопоты - например, про уборку. В любом деле важно наличие запасного плана на случай провала основного.

Водолей. Неделя для Водолеев будет весьма удачной и успешной, однако из-за успехов в финансовой и любовной сферах у Водолеев могут появиться новые враги. Стоит пользоваться оберегами от сглаза и порчи, ведь никогда не знаешь, на что пойдут недоброжелатели ради мести. На выходных людям этого Знака понадобится тишина и покой. Работа работой, но нельзя забывать про отдых и релаксацию. Это очень важно для тех, кто не хочет перегореть. Новые знакомства в период с 5 по 11 число лучше пока отложить.

Рыбы. Рыбы - люди с тонкой душевной организацией, поэтому любые негативные перемены или конфликты они порой переживают довольно тяжело. На этой неделе ситуация изменится в лучшую сторону. Рыбы станут чуть более черствыми, что даст им возможность легче переживать неурядицы на финансовом и любовном поприще. Самыми сложными днями, в которые Рыб может покинуть удача, являются понедельник и воскресенье.