Почему многие не выливают воду, в которой варились яйца

Как известно, яичная скорлупа является первой линией защиты будущих птенцов в процессе созревания. Твёрдая оболочка, покрытая тонким слоем кутикулы защищает их от воздействия бактерий, а также служит для поступления кислорода и отвода углекислого газа через тысячи мелких пор в поверхности скорлупы.

Однако все это для нас не имеет большого значения, когда мы закидываем яйца в кастрюлю. Но зато не многим известно, что яичная скорлупа — еще и богатый источник микроэлементов, на 90% состоящий из углекислого и фосфорнокислого кальция, который так важен для роста растений. В процессе варки яиц кальций частично вываривается из скорлупы, насыщая воду, и вместо того, чтобы сливать обогащенную полезными микроэлементами воду в раковину, ее можно остудить и использовать для бытовых нужд, в частности, для поливки комнатных растений.

Кальций участвует во многих метаболических процессах, происходящих в растениях, влияет на обмен углеводов и белковых соединений, а также помогает почве растений поддерживать нейтральный уровень кислотности.

Роль кальция для роста растений



Однако переусердствовать с таким поливом тоже не стоит. Избыток кальция может препятствовать усвоению растениями других микроэлементов, например, приводить к нарушению усвоения бора, азота, а также связывать соединения железа, делая их недоступными для усвоения. Это может проявляться в виде светлых пятен на листьях растений и в замедлении их роста. Поэтому полив такой “яичной” водой рекомендуется делать не чаще чем раз в 3-4 недели.

Влияние кипятка на сантехнику



Еще одна причина, почему не рекомендуется сливать воду сразу после варки яиц в раковину — воздействие кипятка на сантехнику, которое может привести к печальным последствиям в виде нарушения герметичности сифона, его гофрированных патрубков и ПВХ-труб системы канализации. Их резиновые уплотнители не рассчитаны на длительное воздействие высоких температур, поэтому от кипятка они намного быстрее придут в негодность.