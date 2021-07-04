Почему многие не выливают воду, в которой варились яйца(4)
Как известно, яичная скорлупа является первой линией защиты будущих птенцов в процессе созревания. Твёрдая оболочка, покрытая тонким слоем кутикулы защищает их от воздействия бактерий, а также служит для поступления кислорода и отвода углекислого газа через тысячи мелких пор в поверхности скорлупы.
Однако все это для нас не имеет большого значения, когда мы закидываем яйца в кастрюлю. Но зато не многим известно, что яичная скорлупа — еще и богатый источник микроэлементов, на 90% состоящий из углекислого и фосфорнокислого кальция, который так важен для роста растений. В процессе варки яиц кальций частично вываривается из скорлупы, насыщая воду, и вместо того, чтобы сливать обогащенную полезными микроэлементами воду в раковину, ее можно остудить и использовать для бытовых нужд, в частности, для поливки комнатных растений.
Кальций участвует во многих метаболических процессах, происходящих в растениях, влияет на обмен углеводов и белковых соединений, а также помогает почве растений поддерживать нейтральный уровень кислотности.
Роль кальция для роста растений
Однако переусердствовать с таким поливом тоже не стоит. Избыток кальция может препятствовать усвоению растениями других микроэлементов, например, приводить к нарушению усвоения бора, азота, а также связывать соединения железа, делая их недоступными для усвоения. Это может проявляться в виде светлых пятен на листьях растений и в замедлении их роста. Поэтому полив такой “яичной” водой рекомендуется делать не чаще чем раз в 3-4 недели.
Влияние кипятка на сантехнику
Еще одна причина, почему не рекомендуется сливать воду сразу после варки яиц в раковину — воздействие кипятка на сантехнику, которое может привести к печальным последствиям в виде нарушения герметичности сифона, его гофрированных патрубков и ПВХ-труб системы канализации. Их резиновые уплотнители не рассчитаны на длительное воздействие высоких температур, поэтому от кипятка они намного быстрее придут в негодность.
Не скажет вам “спасибо” и раковина, выполненная из искусственных материалов, например, из сантехнического фарфора или акрила. При воздействии кипятка, а также частой смене холодной и горячей воды, поверхность раковины вскоре неизбежно покроется микротрещинами, которые со временем могут углубляться, и однажды, после очередного такого слива мойка может запросто расколоться. Такие случаи далеко не редки.
Сливать кипяток можно только в том случае, если раковина, сифон и трубы выполнены из металла. Еще одно исключение — мойка, выполненная из керамогранита и агломерата. Эти материалы выдерживают температуры до 180.
Заключение
Таким образом, правильно используя воду после варки яиц, вы не только сможете помочь вашим комнатным растениям восполнить запасы необходимых микроэлементов, но и долгое время сможете сохранить свою сантехнику в первозданном виде.