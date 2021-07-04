9-летняя девочка приняла роды у мамы

Когда утром 28 июня жительница пригорода Канзас-Сити, штат Миссури, по имени Анжелика Ганн почувствовала, что у нее начались родовые схватки, она позвонила мужу Калебу, чтобы тот как можно быстрее ехал домой. ПДР у Анжелики был только через неделю, но ее вторая дочка явно не желала ждать так долго и решила появиться на свет немедленно. Тем временем Калеб застрял в пробке, и дома была только старшая дочь, 9-летняя Аакайла, сообщает fox4kc.com.

A Belton, Missouri family welcomed their new baby girl into the world more than a week early, at home and with some surprising help.https://t.co/gSoOCwNgur — WNCT (@wnct9) June 30, 2021

Анжелика — медсестра и сертифицированная доула, но все равно ей нужна была помощь, и она позвала Аакайлу. Роды оказались стремительными, и девочка под руководством мамы еле успела поймать на руки новорожденную сестренку Обри Роуз весом 3400 граммов.

“Мама сказала мне взять полотенце, не сжимать Обри так сильно и потом передать ее ей”, — рассказала Аакайла.

Девочка в восторге от своего нового жизненного опыта и сестрички. “Я думаю, что Аакайла будет дорожить этим воспоминанием всю свою жизнь”, — говорит Анжелика. У Аакайлы есть еще и 4-летний брат, но она уже мечтает, как отправится с Обри за покупками.