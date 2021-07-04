"Поседеть обратно". Можно ли повернуть вспять необратимый процесс?

Седеют люди и вследствие естественных причин — с возрастом волосы теряют пигмент. С этим можно жить, можно, в конце концов, воспользоваться краской для волос, Но вот чтобы седина прошла сама собой, — о таком едва ли кто-то слышал. До тех пор, пока за дело не взялся доцент Колумбийского университета Мартин Пикард.

Он провел исследование, в котором приняли участие 14 добровольцев в возрасте от девяти до 65 лет, у которых наблюдались седеющие и совсем седые волосы.

Образцы этих волос были подвергнуты сканированию с высоким разрешением, чтобы с точностью определить, сколько именно пигмента они потеряли. При этом выяснилась интересная особенность: в некоторых случаях наблюдалось начало потери цвета волос, но потом этот процесс тормозился.

Сравнив цветовые вариации с дневниками участников эксперимента, в которых они в течение года записывали периоды спокойствия и стресса, ученые заметили определенную связь между циклами стресса и потерей пигментации волос.

“Один из этих людей отправился в отпуск, и за это время пять его волосков снова потемнели”, — отмечает Пикард.

Проанализировав сотни белков внутри волос, ученые обнаружили связь между седеющими волосами и белковыми митохондриями — показателями расхода энергии на клеточном уровне и метаболического стресса.

Применив математическую модель, чтобы экстраполировать результаты своих исследований на большее число людей разных возрастов, ученые предположили, что седеющие и седые волосы в некоторых случаях в самом деле могут вернуть прежний цвет. И хотя это на первый взгляд противоречит исследованию, проводившемуся на мышах, такое расхождение можно объяснить разницей между волосяными фолликулами мышей и людей.

“Понимание механизмов, позволяющих седеющим волосам вернуть молодую пигментацию, может рассказать много нового о процессе человеческого старения и о том, как стресс влияет на этот процесс”, — подчеркивает Мартин Пикард.

Впрочем, исследователи не спешат обнадеживать тех, кто переживает по поводу пробившейся седины. Они говорят, что частичное восстановление цвета волос возможно, но лишь до определенного возраста, так что поседеть раньше времени в результате стресса или иных биологических причин довольно просто, а вот вновь стать жгучим брюнетом на склоне лет без помощи краски едва ли удастся.