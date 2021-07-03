48-летняя женщина родила ребенка после 18 выкидышей

Луиза пережила 18 выкидышей. Она прошла через 16 дорогостоящих процедур ЭКО, но все попытки заканчивались лишь очередной потерей. Ее беременность никогда не длилась дольше 14 недель. Долгие годы Луиза не могла понять, что не так. Она даже стала суеверной и никогда не фотографировалась беременной.

Британский акушер-гинеколог Хассан Шехата объяснил женщине, что у нее повышенный уровень NK-клеток, также называемых естественными киллерами. NK-клетки являются частью иммунной системы и защищают организм. Согласно некоторым исследованиям, уровень NK-клеток выше 18 процентов в крови может быть предвестником выкидыша.

Также в медицине существует такое понятие, как отсутствие иммунологической толерантности по отношению к плоду, которое влечет за собой самопроизвольный аборт. Медики сравнивают такой выкидыш с реакцией отторжения.

Шехата назначил Уорнфорд особую терапию, включающую в себя применение стероидов, аспирина для детей и антикоагулянтов - препаратов, разжижающих кровь. В 2016 году Луиза забеременела снова - ей пересадили донорский эмбрион. Она смогла выносить ребенка и родила здорового мальчика на 37-й неделе беременности. Ей было 48 лет.

Sinh con đầu lòng ở tuổi 48 sau 18 lần sảy thai



Bà Louise Warneford mắc phải tình trạng không tiếp nhận ...https://t.co/vn49y5OiCn pic.twitter.com/yeLIl4OWxn — Health Beauty VN (@HealthBeautyVN) October 23, 2017

“Когда Уильяма дали мне на руки, я чувствовала себя так, словно выиграла в лотерею. Это была абсолютная эйфория”, - вспоминает Луиза. “Все врачи и медсестры прослезились, потому что они знали о моей истории”, - добавила она.