48-летняя женщина родила ребенка после 18 выкидышей
Луиза пережила 18 выкидышей. Она прошла через 16 дорогостоящих процедур ЭКО, но все попытки заканчивались лишь очередной потерей. Ее беременность никогда не длилась дольше 14 недель. Долгие годы Луиза не могла понять, что не так. Она даже стала суеверной и никогда не фотографировалась беременной.
Британский акушер-гинеколог Хассан Шехата объяснил женщине, что у нее повышенный уровень NK-клеток, также называемых естественными киллерами. NK-клетки являются частью иммунной системы и защищают организм. Согласно некоторым исследованиям, уровень NK-клеток выше 18 процентов в крови может быть предвестником выкидыша.
Также в медицине существует такое понятие, как отсутствие иммунологической толерантности по отношению к плоду, которое влечет за собой самопроизвольный аборт. Медики сравнивают такой выкидыш с реакцией отторжения.
Шехата назначил Уорнфорд особую терапию, включающую в себя применение стероидов, аспирина для детей и антикоагулянтов - препаратов, разжижающих кровь. В 2016 году Луиза забеременела снова - ей пересадили донорский эмбрион. Она смогла выносить ребенка и родила здорового мальчика на 37-й неделе беременности. Ей было 48 лет.
“Когда Уильяма дали мне на руки, я чувствовала себя так, словно выиграла в лотерею. Это была абсолютная эйфория”, - вспоминает Луиза. “Все врачи и медсестры прослезились, потому что они знали о моей истории”, - добавила она.
Сейчас ее сыну Уильяму пять лет, и Луиза до сих пор не может поверить своему счастью. “Материнство - лучшая работа в мире” - сказала она. Женщина написала книгу о своем опыте под названием “Мечты о ребенке” (Baby Dreams).
“Теперь моя миссия - помогать другим женщинам. Я не хочу, чтобы они страдали. Я думаю, что если бы женщины говорили об этом чаще и более открыто, то эта тема не считалась бы табу, что помогло бы обществу”, - сказала Уорнфорд.
Врач Лора Шехайн из сиэттлского Центра повторного невынашивания беременности отмечает, что терапия, которая подошла Луизе, не помогает большинству женщин: “Научные исследования показали, что эффективность иммуносупрессивной терапии (то есть, подавляющей иммунитет - прим.ред.) для предотвращения выкидыша не доказана. Но женщины и их врачи, отчаявшись в поисках ответа, идут на риски, связанные с этим методом лечения”.