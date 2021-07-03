Во Франции лесбийским парам и одиноким женщинам разрешили свободно делать ЭКО

Так, согласно действующему законодательству, во Франции только гетеросексуальные пары имеют право на лечение бесплодия с помощью различных методов лечения. У однополых пар и одиноких женщин такой возможности не было. Эти категории населения были вынуждены ехать за границу для того, чтобы сделать ЭКО.

Новый законопроект про доступное ЭКО поддержали 326 народных депутатов, 115 выступили против, 42 воздержались.

Благодаря закону Франция вошла в список стран, которые не разграничивают репродуктивные права гетеросексуальных и однополых пар, а также одиноких женщин, — говорят местные журналисты.

Кроме того, решение правительства поддержали ЛГБТ-ассоциации и отметили, что достаточно долго ждали подобный законопроект, принятие которого затянулось из-за пандемии COVID-19.

Так, в ответ на свое решение правительство Франции обещает попробовать компенсировать потерянное время, заявив, что женщины смогут начать лечение уже осенью, чтобы забеременеть до конца 2021 года.