Ходьба и зеленый чай? Самые простые и эффективные средства от целлюлита

Не мужская проблема

Бесспорной причиной того, почему у многих женщин разрастается жировая ткань на ­бедрах, ногах, иногда и руках, является половой гормон эстроген. Посмотрите на мужчин – вот у кого нет целлюлита!

При этом апельсиновая корка есть у 80–90 % взрослых женщин, и у тех, кто старше 40 лет, проявляется больше, чем у молодых. Дело в том, что в более пожилом возрасте снижается уровень энзимов, которые препятствуют образованию жировых отложений. Но хотя эти пресловутые бугорки не самое эстетичное зрелище, это все же не опасно для жизни.

Ходьба и кофеин

Лучшая профилактика целлюлита – ходьба: ежедневная ходьба повышает мышечный тонус и активизирует кровообращение, а при увеличении пульса выше обычного организм сжигает жир.

Уменьшить апельсиновую корку помогает и регулярное потребление воды и зеленого чая.

Стоит пересмотреть и свое дневное меню и добавить в него фрукты и овощи.

Разглаживанию кожи способствует массаж и самомассаж сухой массажной щеткой.

Косметические фирмы со своей стороны предлагают кремы, гели и серумы, которые при постоянном применении и умелом массаже при нанесении уменьшают объемы тела, а также улучшают внешний вид кожи – она становится более гладкой, упругой, здорового оттенка.

В состав многих средств входит кофеин, он уменьшает рыхлость тканей. И чем дальше, тем больше ученые открывают другие эффективные действующие вещества, некоторые из них еще более эффективны, чем кофеин.

Clarins Body Fit Anti-Cellulite Contouring Expert

Антицеллюлитный крем-гель с растительными экстрактами заметно подтягивает и разглаживает кожу. Эксклюзивный бонус: специальная техника нанесения с контурирующим самомассажем.

200 мл, 52,99 €

Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь.

Закажите бесплатно JANA Luxury!