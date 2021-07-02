"Возникло чувство, что дом опустел. А нам нравится суматоха!" Как родители троих детей из Эстонии решили стать попечительской семьей

Знакомство

Кюлли: Мы ходили к работнику по защите детей, где нам показали фотографию ребенка и работник по защите детей несколько раз сказал, что ему очень нравятся собаки. А у нас есть собака.

Затем мы обсудили, что рассказать этому ребенку о себе. И тогда мы решили, что не будем говорить о собаке и отправили свою фотографию. Не какую-то праздничную или изящную, самую обычную фотографию на диване, но без собаки — чтобы это не сильно повлияло на его выбор.

Мысль о том, чтобы подарить ребенку свой дом

Ахто: Первый ребенок пришел к нам относительно случайно. Это отдельная история. Это был наш знакомый ребенок, чья мама умерла. После него у нас долго никого не было. В какой-то момент решили, что возьмем одного в семью и подумали, что мальчика, а не кудрявую белокурую девочку.

Кюлли: В какой-то момент, когда наши дети уже были подростками, возникло такое чувство, как будто синдром пустой комнаты. Дети всегда были где-то на тренировке, не дома, а нам все-таки нравится суматоха, когда дома больше жизни. И тогда начало возникать такое чувство, что период родительства заканчивается слишком быстро.

Ну, а потом, когда ребенок наконец приехал жить к нам, началась эпидемия коронавируса. Мы все были счастливы дома вшестером. Все время много людей дома!

Окончательное решение

Ахто: Окончательное решение было принято задолго до его прихода.

Кюлли: Какой момент считать окончательным? Это ведь начинает закручиваться постепенно — не бывает же так, что мы решили взять ребенка в семью — и вот, дело сделано. Это ведь и беседы в Департаменте социального страхования, затем вы оформляете документы, встречаетесь со специалистом по защите детей. И то, что это такой длительный процесс, не мгновенный, делает его каким-то более удобным или приятным.

Ахто: Ты успеваешь привыкнуть к этой мысли.

Кюлли: И ты знаешь, что все еще можешь сделать шаг назад, если покажется, что это на самом деле не то, к чему ты готов.