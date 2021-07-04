Ученые доказали, что семейные обеды помогают похудеть

Совместное употребление пищи с близкими людьми снижает риск ожирения и улучшает здоровье подростков, выяснили испанские исследователи.

Они подчеркивают, что важно не только то, что мы едим, но и то, с кем мы едим. Семейные разговоры, совместный ужин и соблюдение традиционных обычаев средиземноморской диеты, которая предполагает ежедневное потребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и полезных жиров, влияет на пищевые привычки подростков и предотвращает расстройства пищевого поведения.

Исследование устанавливает, что общие графы в семейном распорядке дня, например совместное питание, сидение за столом без цифровых устройств или беседа, являются полезными аспектами для подростков и способствуют их здоровью.

В соответствии с другими исследованиями, отмечается, что веселое настроение, которое способствует разговору и медленному питанию, помогает подросткам распознавать чувство сытости во время еды и, косвенно, предотвращает ожирение.

В исследовании, проведенном посредством интервью с семьями в Каталонии с подростками от 12 до 16 лет, анализируется один из наименее изученных аспектов средиземноморской диеты: социализация во время еды и как то, каким образом мы принимаем пищу, влияет на наше здоровье.