Дарья Карпина — жена футбольного тренера Валерия Карпина: “Если ты женщина, уходишь на тот план, где варишь щи и не смотришь футбол. Обидно”

“Как я смотрю на то, что Карпин может возглавить сборную России? Я даже об этом не думаю, если честно.

С Яной Ионовой мы так часто и много спорим о футболе, поддерживаем разные беседы. Не говорю, что очень хорошо в нем разбираюсь, но написать какой-то комментарий я могу. Не говорю сейчас про нашу команду [“Ростов”].

Этот строй, что если ты женщина, то ты сразу уходишь на тот план, где варишь щи и не смотришь футбол, — это обидно”, — сказала Дарья Карпина в прямом эфире в инстаграме.