01.07.2021, 15:44
Джилл Байден стала героиней обложки американского Vogue
Maria Lysaker / ZUMAPRESS.com / Scanpix
Героиней обложки американского Vogue, который выйдет в августе, стала Джилл Байден. Первую леди США запечатлела знаменитая Энни Лейбовиц.
На фото 70-летняя Джилл Байденпозирует на балконе Белого дома с видом на Монумент Вашингтону. Первая леди Соединенных Штатов одета в синее платье с цветочным принтом от Oscar de la Renta, на ней также украшения бренда Tiffany & Co.
Аудитория Инстаграма очень тепло приняла новую обложку, сопроводив снимок комментариями в духе “Очень стильно и элегантно”, “Прекрасное фото”, “Отличная работа команды” и “Роскошно”.