20 скрытых признаков, что ваш мужчина — тиран
Он торопит отношения
Вам может казаться, что это страсть и даже любовь с первого взгляда. Но если мужчина так торопит отношения, что вы чувствуете давление, это признак тирана.
Тирану необходима жертва рядом: иначе ему не на ком срываться. По этой причине у таких почти не бывает перерывов между отношениями. А еще тираны обычно быстро делают предложение руки и сердца — чтобы вы точно никуда не делись.
Он не похож на себя, когда срывается
Все иногда злятся. Но только тираны при этом выходят из себя настолько, что становятся не похожи на себя. Именно во время срывов тираны показывают свою истинную сущность. Не успокаивайте себя, что зверь просыпается в нем лишь изредка. Со временем он будет проявляться все чаще.
Резкая смена настроения
Тиранам свойственны перепады настроения. В одно мгновение он может быть жестоким, а уже через минуту — нежным и любящим. Многие абьюзеры сначала бьют жертв, а потом сразу обнимают и целуют.
Он не говорит о своих бывших
Тираны старательно скрывают свое прошлое. Оно и понятно: если вы узнаете, как он обращался со своими бывшими, то сразу сбежите.
Он стремится все контролировать
В начале может казаться, что с ним — как за каменной стеной. Но вскоре станет ясно: это не забота, а стремление к тотальному контролю. Безобидная фраза “Напиши, как вернешься домой. Я волнуюсь” через какое-то время будет звучать совсем иначе: “Ты совсем обалдела. Задержалась на полчаса. Где и с кем была?”.
Он командует
“Не надевай это”, “Сиди дома”, “Покажи телефон”… Мужчина-тиран требует полной отчетности и послушания.
Он пытается поставить вас в зависимое положение
Яркий пример — финансовый аспект: когда женщина вынуждена просить каждую копейку. Еще лучше, если вы при этом живете на его территории: вас можно попрекать каждым квадратным метром.
Другими словами: чем меньше у вас есть, тем вы уязвимее — и тем больше у него возможностей вами помыкать.
Море обаяния
Мужчина-тиран всегда превосходный актер. Он умеет расположить к себе и создать самое приятное впечатление. Все вокруг его буквально обожают. И если вы обмолвитесь, что он плохо с вами обращается, вам не поверят. Такой симпатяга просто не может быть плохим!
Он не признает ваше право на самореализацию
Деспотичный мужчина стремится обесценить все, что делает женщина — будь то работа, уроки танцев или стиль в одежде. Чаще всего тиран это просто высмеивает. Возразите в ответ — вас обвинят в отсутствии чувства юмора. Так, постепенно, вы потеряете личность и начнете жить его интересами — а тирану этого только и надо.
Его раздражают ваши успехи
Мужчину-тирана характеризует ревностное отношение даже к незначительным успехам женщины в любых начинаниях. И если поначалу он все же будет выдавливать из себя поздравления, то в дальнейшем будет откровенно беситься и завидовать.
Он обвиняет, упрекает и даже оскорбляет
Главная цель тирана — максимально занизить вашу самооценку. Такой мужчина постоянно упирает на одно: вы нужны только ему, никто другой даже не посмотрит в вашу сторону.
Он выводит вас на эмоции
Психологический тиран стремится держать жертву в постоянном моральном напряжении. Он будет раздувать ссоры на пустом месте и доводить до слез, а в последующем еще и обвинит в истеричности. Ваши страдания доставляют тирану радость, заряжают энергией и повышают его самооценку. Чем вам хуже, тем больше он радуется.
Он не доволен вашим окружением
Тирану необходимо, чтобы у жертвы не осталось людей, которые могут открыть ей глаза на его влияние. Поэтому сначала он убедит всех, что женщина в надежных руках, а потом под любыми предлогами отдалит вас от друзей и даже родственников. Тогда вами будет легче управлять.
Все вокруг виноваты
В первую очередь вы. Но прежде, чем добраться до вас, он “пройдется” по партнерам по бизнесу, собственным друзьям, семье, правительству страны… Тиран не в состоянии признать свои оплошности, поэтому виноваты все вокруг.
Нездоровая ревность
Мужчина-тиран ревнует женщину ко всем и ко всему. Основания ему для этого не нужны.
Двойные стандарты
Ему можно устать на работе / прийти в плохом настроении / опоздать / не позвонить. Вам — нет.
Замкнутый круг в отношениях
Сценарий отношений с тираном всегда одинаковый: изматывающие ссоры, затишье и приятные моменты. Потом все повторяется. Это замкнутый круг.
Отказ принимать отказ
Ваше “нет” для него ничего не значит? Не обольщайтесь: это не умение добиваться цели, а банальная привычка гнуть свое.
Он скрыто угрожает
Шантаж — конек мужчины-тирана. Обычно это фраза “Либо ты делаешь так, как я сказал — либо мы расстаемся”.
Он ведет счет
Тиран всегда точно знает, сколько раз он подвез вас до работы, подарил цветы или вынес мусор. И всегда готов предъявить “счет” — чтобы доказать, что вы для отношений ничего не делаете.