20 скрытых признаков, что ваш мужчина — тиран

Он торопит отношения

Вам может казаться, что это страсть и даже любовь с первого взгляда. Но если мужчина так торопит отношения, что вы чувствуете давление, это признак тирана.

Тирану необходима жертва рядом: иначе ему не на ком срываться. По этой причине у таких почти не бывает перерывов между отношениями. А еще тираны обычно быстро делают предложение руки и сердца — чтобы вы точно никуда не делись.

Он не похож на себя, когда срывается

Все иногда злятся. Но только тираны при этом выходят из себя настолько, что становятся не похожи на себя. Именно во время срывов тираны показывают свою истинную сущность. Не успокаивайте себя, что зверь просыпается в нем лишь изредка. Со временем он будет проявляться все чаще.

Резкая смена настроения

Тиранам свойственны перепады настроения. В одно мгновение он может быть жестоким, а уже через минуту — нежным и любящим. Многие абьюзеры сначала бьют жертв, а потом сразу обнимают и целуют.

Он не говорит о своих бывших

Тираны старательно скрывают свое прошлое. Оно и понятно: если вы узнаете, как он обращался со своими бывшими, то сразу сбежите.

Он стремится все контролировать

В начале может казаться, что с ним — как за каменной стеной. Но вскоре станет ясно: это не забота, а стремление к тотальному контролю. Безобидная фраза “Напиши, как вернешься домой. Я волнуюсь” через какое-то время будет звучать совсем иначе: “Ты совсем обалдела. Задержалась на полчаса. Где и с кем была?”.

Он командует

“Не надевай это”, “Сиди дома”, “Покажи телефон”… Мужчина-тиран требует полной отчетности и послушания.

Он пытается поставить вас в зависимое положение

Яркий пример — финансовый аспект: когда женщина вынуждена просить каждую копейку. Еще лучше, если вы при этом живете на его территории: вас можно попрекать каждым квадратным метром.

Другими словами: чем меньше у вас есть, тем вы уязвимее — и тем больше у него возможностей вами помыкать.

Море обаяния