Модель из Нигерии использовала российский подиум в знак протеста против беспредела полиции

Студентка и модель из Нигерии воспользовалась своим участием в конкурсе ”Мисс Африка-Россия” и обратила внимание общественности на демонстрации против полицейского произвола, потрясшие её страну в октябре прошлого года и завершившиеся стрельбой по невооруженным демонстрантам у заставы Лекки.

”Ощущения у меня были примерно такие: мне было наплевать, что судьи думают о том, что я делаю. Гораздо важнее было воспользоваться возможностью, которую мне предоставил конкурс ”Мисс Африка-Россия”, и рассказать о том, что происходит”, — рассказывает 23-летняя студентка Ставропольского медицинского университета.

На разлетевшейся в социальных сетях видеозаписи с мероприятия, прошедшего 13 июня, видно, как Удэ выходит на сцену, одетая в бело-зелёные цвета Нигерии, держа в руках флаг в красных пятнах. По её словам, они символизировали кровь молодых протестующих, погибших в прошлом году.

”Я участвовала в конкурсе, мечтая выиграть. Я хотела победить. Но поездка в Москву и победа для меня больше не имеют значения. Я просто хотела привлечь внимание к тому, что произошло 20 октября 2020 года, и к проблемам с безопасностью в Нигерии”, — сказала она.

Созданная властями судебная коллегия расследует сообщения о произволе полиции и жестоком подавлении протестов #EndSars армией.

”Люди гибнут”



По словам Удэ, она хотела поучаствовать в конкурсе ”Мисс Африка-Россия”, чтобы ”сломать стереотипы о красоте”.

”В то время я стеснялась своей кожи, потому что на лице у меня было много следов от акне. Поэтому я хотела доказать себе и людям с такими же проблемами, как у меня, что я могу сломать стереотипы о красоте и что недостатки моей кожи — это часть того, что делает меня совершенной”, — сказала она CNN.

”Мисс Африка Россия” — это конкурс красоты, который ежегодно проводится в Российской Федерации с целью популяризации африканской культуры и расширения прав и возможностей африканских женщин, проживающих в стране.

Удэ не стала победительницей конкурса, но получила первый приз зрительских симпатий.