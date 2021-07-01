ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Неужели теперь в Эстонии в Tinder можно встретить только таких мужчин?.."

“C момента моего последнего так называемого “Tinder-романа” прошло четыре года. Именно в Tinder я нашла своего предыдущего партнера. Пламя любви между нами разгорелось уже на первом свидании. К сожалению, ничто хорошее не длится вечно, и несколько месяцев назад наша фееричная совместная жизнь закончилась болезненным крахом.

Некоторое время я зализывала раны и была несчастна, но, по настоянию друзей, снова открыла Tinder и подумала, что, возможно, найду кого-нибудь, чтобы просто болтать вечерами и не впадать снова в депрессию.

Уже прошло две недели с тех пор, как я вернулась в Tinder, и за это время я поняла одно — все мужчины приходят туда только за сексом. Даже если поначалу общение выглядит как нормальный разговор, то все очень быстро сводится к постельной теме.

Я очень разочарована. Четыре года назад там тоже, в основном, были те, кого интересовал секс на одну ночь, но все же встречались и те, кто искал чего-то более серьезного.

Мне одной кажется, что пользователи Tinder с годами становятся только хуже или это только мне так не везет?”