А если он будет проситься домой? Как узнать, что его не обижают? Психотерапевт отвечает на вопросы о ребенке в летнем лагере
Как помочь ребенку настроиться на разлуку с родителями перед поездкой в лагерь? О чем важно поговорить? Какие вещи могут помочь ребенку сгладить расставание?
Важно рассказать ребенку обо всем, что вы знаете про лагерь:
- Как надолго он едет.
- Как там организована жизнь, какие правила действуют.
- Что он сможет взять с собой.
- Как с вами связаться и как часто вы будете приезжать (учтите тот момент, что из-за пандемии коронавируса посещения в подавляющем большинстве летних лагерей орагтчены, — прим. ред.).
- Какие могут быть проблемы, какие приятные возможности и развлечения его ждут.
Можно вместе посмотреть видеоролики других ребят из лагеря, почитать отзывы или художественные повести про летний отдых в лагере. Возможность взять с собой любимые игрушки - это хорошо, еще многим детям нравится подготовка к лагерю: покупка нового чемодана, одежды, спортинвентаря.
В самой постановке вопроса про игрушки и сглаживание расставания есть что-то, что заставляет думать о том, насколько ребенок готов к летнему лагерю.
Конечно, хочется ориентироваться на тот случай, когда ребенок вырос и созрел достаточно, чтобы самому хотеть провести две-три интересных недели со сверстниками без родителей, но ситуации в жизни бывают разные.
Можно дать ему с собой какие-то маленькие сувениры от вас (фото, мягкую игрушку, носовой платочек, самодельный календарь-блокнотик с пожеланиями и теплыми словами на каждый день).
Нужно ли говорить ребенку заранее: “Если тебе там будет плохо, я приеду и тебя заберу?”
Если вы знаете, что сможете забрать ребенка в случае неприятностей, конечно, стоит его предупредить. Но лучше по возможности описать, в какой ситуации вы считаете правильным прервать пребывание в лагере, а в какой нет: например, если что-то будет сильно болеть или старшие ребята будут тебя обижать, или что-то еще конкретное, важное для вас (упал, побили, не могу ничего есть).
Хорошо, если у ребенка есть возможность с вами связаться тогда, когда это нужно ему. Созваниваться каждый день - совершенно нормально, если у ребенка есть желание.
О чем нужно спрашивать во время таких звонков, чтобы понять, что у ребенка все хорошо? И наоборот - как можно понять, что его что-то тревожит, когда он не говорит об этом открыто?
Не существует никаких суперспециальных вопросов, которые, как в кино, позволят выяснить, не скрывает ли от вас что-то ребенок.
Понять во время короткого звонка, действительно ли все в порядке, трудно. В такой ситуации важны полезные привычки:
- доверять родителям;
- уметь распознавать опасные ситуации;
- отличать серьезный дискомфорт от мелкого.
Они закладываются годами, и все равно невозможно быть на сто процентов уверенными в том, что вы контролируете все, что происходит. Это риск, которого много в нашей жизни, увы.
Вы - игротерапевтка, скажите, пожалуйста, можно ли как-то заранее по программе занятий и игр в лагере понять, будет ли там ребенку интересно и полезно? И вот что можно поиграть с ребенком до его отъезда, чтобы сделать расставание менее болезненным?
По программе и рекламным обещаниям понять, будет ли ребенку там хорошо, довольно трудно.
Поиграть можно в “как будто лагерь”: проигрывать разные ситуации, примеряя на себя роль ребенка, который в лагере первый раз и немного опасается. Но, тем не менее, задает вопросы и решает какие-то проблемы. А ребенку можно отвести разные другие роли - вожатого, старшего ребенка, который уже был там и все показывает, поварихи, медсестры, а потом меняться ролями так, как хочется.
Стоит ли навещать ребенка в лагере или это его еще больше разбередит?
Если такая возможность есть, воспользоваться ею стоит (учтите тот момент, что из-за пандемии коронавируса посещения в подавляющем большинстве летних лагерей орагтчены, — прим. ред.). Во-первых, большинство родителей навещает детей, и те, к кому никто не приехал, могут чувствовать себя одинокими и покинутыми.
Во-вторых, некоторые вещи лучше увидеть самим:
- как ребенок выглядит;
- каково его состояние;
- как ведут себя вожатые и другие дети.
По телефону бывает трудно оценить ситуацию, не все он может рассказать при возможных слушателях.
Если ребенок просит его забрать - нужно это сделать в любом случае или в некоторых ситуациях это можно воспринять как часть сепарации и взросления и не спешить?
Сепарация и взросление в норме происходят по инициативе ребенка, роль родителя - постепенно отпускать, обеспечивая безопасность и возможность вернуться. Дети хотят вернуться, как правило, в одном из двух случаев:
- Дискомфорт перевешивает плюсы.
- Шаг “от родителя” оказался слишком большим, и они не готовы к нему прямо сейчас.
В некоторых случаях ребенок просит забрать его в первые же дни, когда есть сильная растерянность в новом месте, а возможные преимущества он еще не увидел. Об этом можно предупредить заранее, договорившись в первые дни резких решений не принимать (за исключением экстренных ситуаций, которые мы описывали выше), а сначала все исследовать и разведать.
Если родитель все-таки принял решение забирать ребенка из лагеря досрочно, как ему нужно вести себя в этот момент? Как сделать этот опыт менее грустным для ребенка?
Это сильно зависит от причин, по которым решено прервать отдых. Если это семейные причины, болезнь, что-то не зависящее от желания ребенка, который в целом хотел остаться, важно постараться сделать следующее:
- Понятно объяснить ему, почему это необходимо.
- Разделить его разочарование, сожаление и печаль (а не запрещать эти эмоции).
- Вместе подумать о дальнейших планах, чем можно в той или иной мере компенсировать неудачу.
Если же ребенка забрали из-за плохих условий содержания, буллинга, каких-то неблагоприятных для него стрессовых ситуаций, из которых он хотел выйти, важно говорить именно о том, что произошло, столько, сколько нужно ребенку.
Постарайтесь объяснять ребенку, как и почему это могло случиться, как вы можете помочь ему избежать таких ситуаций в будущем.
И самое главное - постараться не ругать ребенка за потраченные на пропавший отдых деньги. Неприятности случаются. Детский отдых в лагере всегда несет элемент риска, а безопасность и здоровье ребенка важнее денег, отданных за путевку.