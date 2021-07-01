Я – мама
01.07.2021, 12:57

А если он будет проситься домой? Как узнать, что его не обижают? Психотерапевт отвечает на вопросы о ребенке в летнем лагере

 
Photo by Anny Patterson from Pexels
Портал для родителей CHIPS Journal поговорил с психологом и игротерапевткой Ириной Катин-Ярцевой о том, как распознать, что ребенку в лагере плохо, что в такой ситуации делать родителям (спойлер: не пытаться все контролировать) и можно ли заранее определить, плохой это лагерь или нет.

Как помочь ребенку настроиться на разлуку с родителями перед поездкой в лагерь? О чем важно поговорить? Какие вещи могут помочь ребенку сгладить расставание?

Важно рассказать ребенку обо всем, что вы знаете про лагерь:

  • Как надолго он едет.
  • Как там организована жизнь, какие правила действуют.
  • Что он сможет взять с собой.
  • Как с вами связаться и как часто вы будете приезжать (учтите тот момент, что из-за пандемии коронавируса посещения в подавляющем большинстве летних лагерей орагтчены, — прим. ред.).
  • Какие могут быть проблемы, какие приятные возможности и развлечения его ждут.

Можно вместе посмотреть видеоролики других ребят из лагеря, почитать отзывы или художественные повести про летний отдых в лагере. Возможность взять с собой любимые игрушки - это хорошо, еще многим детям нравится подготовка к лагерю: покупка нового чемодана, одежды, спортинвентаря.

В самой постановке вопроса про игрушки и сглаживание расставания есть что-то, что заставляет думать о том, насколько ребенок готов к летнему лагерю.

Конечно, хочется ориентироваться на тот случай, когда ребенок вырос и созрел достаточно, чтобы самому хотеть провести две-три интересных недели со сверстниками без родителей, но ситуации в жизни бывают разные.

Если лагерь - это единственная возможность организовать маленькому ребенку питание и присмотр, то нужно постараться объяснить ему, что другого варианта нет, но и дать ему возможность проговорить чувства, которые вызывает у ребенка расставание.

Можно дать ему с собой какие-то маленькие сувениры от вас (фото, мягкую игрушку, носовой платочек, самодельный календарь-блокнотик с пожеланиями и теплыми словами на каждый день).

Нужно ли говорить ребенку заранее: “Если тебе там будет плохо, я приеду и тебя заберу?”

Если вы знаете, что сможете забрать ребенка в случае неприятностей, конечно, стоит его предупредить. Но лучше по возможности описать, в какой ситуации вы считаете правильным прервать пребывание в лагере, а в какой нет: например, если что-то будет сильно болеть или старшие ребята будут тебя обижать, или что-то еще конкретное, важное для вас (упал, побили, не могу ничего есть).

Хорошо, если у ребенка есть возможность с вами связаться тогда, когда это нужно ему. Созваниваться каждый день - совершенно нормально, если у ребенка есть желание.

О чем нужно спрашивать во время таких звонков, чтобы понять, что у ребенка все хорошо? И наоборот - как можно понять, что его что-то тревожит, когда он не говорит об этом открыто?

Не существует никаких суперспециальных вопросов, которые, как в кино, позволят выяснить, не скрывает ли от вас что-то ребенок.

Стандартные вопросы прекрасно работают, если ребенок понимает, что вы задаете их не просто для галочки: с кем ты играл? Что делал днем? Сыт ли ты? Не болит ли что-нибудь? Не обижают ли тебя?

Понять во время короткого звонка, действительно ли все в порядке, трудно. В такой ситуации важны полезные привычки:

  • доверять родителям;
  • уметь распознавать опасные ситуации;
  • отличать серьезный дискомфорт от мелкого.

Они закладываются годами, и все равно невозможно быть на сто процентов уверенными в том, что вы контролируете все, что происходит. Это риск, которого много в нашей жизни, увы.

Вы - игротерапевтка, скажите, пожалуйста, можно ли как-то заранее по программе занятий и игр в лагере понять, будет ли там ребенку интересно и полезно? И вот что можно поиграть с ребенком до его отъезда, чтобы сделать расставание менее болезненным?

По программе и рекламным обещаниям понять, будет ли ребенку там хорошо, довольно трудно.

Скорее это зависит от человеческих качеств, мотивации и энергичности вожатых, а также во многом от самого детского коллектива.

Поиграть можно в “как будто лагерь”: проигрывать разные ситуации, примеряя на себя роль ребенка, который в лагере первый раз и немного опасается. Но, тем не менее, задает вопросы и решает какие-то проблемы. А ребенку можно отвести разные другие роли - вожатого, старшего ребенка, который уже был там и все показывает, поварихи, медсестры, а потом меняться ролями так, как хочется.

Стоит ли навещать ребенка в лагере или это его еще больше разбередит?

Если такая возможность есть, воспользоваться ею стоит (учтите тот момент, что из-за пандемии коронавируса посещения в подавляющем большинстве летних лагерей орагтчены, — прим. ред.). Во-первых, большинство родителей навещает детей, и те, к кому никто не приехал, могут чувствовать себя одинокими и покинутыми.

Во-вторых, некоторые вещи лучше увидеть самим:

  • как ребенок выглядит;
  • каково его состояние;
  • как ведут себя вожатые и другие дети.

По телефону бывает трудно оценить ситуацию, не все он может рассказать при возможных слушателях.

Ребенку тоже будет легче решиться на долгую разлуку с родителями, если он будет знать, что сможет видеться с ними.

Если ребенок просит его забрать - нужно это сделать в любом случае или в некоторых ситуациях это можно воспринять как часть сепарации и взросления и не спешить?

Сепарация и взросление в норме происходят по инициативе ребенка, роль родителя - постепенно отпускать, обеспечивая безопасность и возможность вернуться. Дети хотят вернуться, как правило, в одном из двух случаев:

  • Дискомфорт перевешивает плюсы.
  • Шаг “от родителя” оказался слишком большим, и они не готовы к нему прямо сейчас.

В некоторых случаях ребенок просит забрать его в первые же дни, когда есть сильная растерянность в новом месте, а возможные преимущества он еще не увидел. Об этом можно предупредить заранее, договорившись в первые дни резких решений не принимать (за исключением экстренных ситуаций, которые мы описывали выше), а сначала все исследовать и разведать.

Если вы уверены, что ребенок в безопасности, можно предложить подождать один или несколько дней, по прошествии которых вы сможете его забрать, если он не передумает.

Если родитель все-таки принял решение забирать ребенка из лагеря досрочно, как ему нужно вести себя в этот момент? Как сделать этот опыт менее грустным для ребенка?

Это сильно зависит от причин, по которым решено прервать отдых. Если это семейные причины, болезнь, что-то не зависящее от желания ребенка, который в целом хотел остаться, важно постараться сделать следующее:

  • Понятно объяснить ему, почему это необходимо.
  • Разделить его разочарование, сожаление и печаль (а не запрещать эти эмоции).
  • Вместе подумать о дальнейших планах, чем можно в той или иной мере компенсировать неудачу.

Если же ребенка забрали из-за плохих условий содержания, буллинга, каких-то неблагоприятных для него стрессовых ситуаций, из которых он хотел выйти, важно говорить именно о том, что произошло, столько, сколько нужно ребенку.

Не бойтесь вновь возвращаться к болезненным ситуациям, если ребенок этого хочет, снова и снова подтверждать его право на свое восприятие конфликта и негативные чувства.

Постарайтесь объяснять ребенку, как и почему это могло случиться, как вы можете помочь ему избежать таких ситуаций в будущем.

И самое главное - постараться не ругать ребенка за потраченные на пропавший отдых деньги. Неприятности случаются. Детский отдых в лагере всегда несет элемент риска, а безопасность и здоровье ребенка важнее денег, отданных за путевку.

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