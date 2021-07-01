А если он будет проситься домой? Как узнать, что его не обижают? Психотерапевт отвечает на вопросы о ребенке в летнем лагере

Хорошо, если у ребенка есть возможность с вами связаться тогда, когда это нужно ему. Созваниваться каждый день - совершенно нормально, если у ребенка есть желание.

Если вы знаете, что сможете забрать ребенка в случае неприятностей, конечно, стоит его предупредить. Но лучше по возможности описать, в какой ситуации вы считаете правильным прервать пребывание в лагере, а в какой нет: например, если что-то будет сильно болеть или старшие ребята будут тебя обижать, или что-то еще конкретное, важное для вас (упал, побили, не могу ничего есть).

Нужно ли говорить ребенку заранее: “Если тебе там будет плохо, я приеду и тебя заберу?”

Можно дать ему с собой какие-то маленькие сувениры от вас (фото, мягкую игрушку, носовой платочек, самодельный календарь-блокнотик с пожеланиями и теплыми словами на каждый день).

Если лагерь - это единственная возможность организовать маленькому ребенку питание и присмотр, то нужно постараться объяснить ему, что другого варианта нет, но и дать ему возможность проговорить чувства, которые вызывает у ребенка расставание.

Конечно, хочется ориентироваться на тот случай, когда ребенок вырос и созрел достаточно, чтобы самому хотеть провести две-три интересных недели со сверстниками без родителей, но ситуации в жизни бывают разные.

В самой постановке вопроса про игрушки и сглаживание расставания есть что-то, что заставляет думать о том, насколько ребенок готов к летнему лагерю.

Можно вместе посмотреть видеоролики других ребят из лагеря, почитать отзывы или художественные повести про летний отдых в лагере. Возможность взять с собой любимые игрушки - это хорошо, еще многим детям нравится подготовка к лагерю: покупка нового чемодана, одежды, спортинвентаря.

Как помочь ребенку настроиться на разлуку с родителями перед поездкой в лагерь? О чем важно поговорить? Какие вещи могут помочь ребенку сгладить расставание?

О чем нужно спрашивать во время таких звонков, чтобы понять, что у ребенка все хорошо? И наоборот - как можно понять, что его что-то тревожит, когда он не говорит об этом открыто?

Не существует никаких суперспециальных вопросов, которые, как в кино, позволят выяснить, не скрывает ли от вас что-то ребенок.

Стандартные вопросы прекрасно работают, если ребенок понимает, что вы задаете их не просто для галочки: с кем ты играл? Что делал днем? Сыт ли ты? Не болит ли что-нибудь? Не обижают ли тебя?

Понять во время короткого звонка, действительно ли все в порядке, трудно. В такой ситуации важны полезные привычки:

доверять родителям;

уметь распознавать опасные ситуации;

отличать серьезный дискомфорт от мелкого.

Они закладываются годами, и все равно невозможно быть на сто процентов уверенными в том, что вы контролируете все, что происходит. Это риск, которого много в нашей жизни, увы.

Вы - игротерапевтка, скажите, пожалуйста, можно ли как-то заранее по программе занятий и игр в лагере понять, будет ли там ребенку интересно и полезно? И вот что можно поиграть с ребенком до его отъезда, чтобы сделать расставание менее болезненным?

По программе и рекламным обещаниям понять, будет ли ребенку там хорошо, довольно трудно.

Скорее это зависит от человеческих качеств, мотивации и энергичности вожатых, а также во многом от самого детского коллектива.

Поиграть можно в “как будто лагерь”: проигрывать разные ситуации, примеряя на себя роль ребенка, который в лагере первый раз и немного опасается. Но, тем не менее, задает вопросы и решает какие-то проблемы. А ребенку можно отвести разные другие роли - вожатого, старшего ребенка, который уже был там и все показывает, поварихи, медсестры, а потом меняться ролями так, как хочется.

Стоит ли навещать ребенка в лагере или это его еще больше разбередит?

Если такая возможность есть, воспользоваться ею стоит (учтите тот момент, что из-за пандемии коронавируса посещения в подавляющем большинстве летних лагерей орагтчены, — прим. ред.). Во-первых, большинство родителей навещает детей, и те, к кому никто не приехал, могут чувствовать себя одинокими и покинутыми.

Во-вторых, некоторые вещи лучше увидеть самим:

как ребенок выглядит;

каково его состояние;

как ведут себя вожатые и другие дети.