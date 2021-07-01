Стоит ли? Прививка против Covid-19 во время беременности и грудного вскармливания

Личный опыт

Ни одна из знакомых Санты (имя изменено, 25 лет), ожидающих ребенка, как и она, не приняли решения насчет прививки. Сама Санта — не антипрививочница, прошлой осенью она сделала прививку против гриппа. На данный момент она находится примерно на седьмом месяце. Против Covid-19 она не вакцинировалась. У своей гинеколога по поводу этой прививки она спрашивала неоднократно, еще до того, как в Латвии были разработаны основные рекомендации и беременным ее стали рекомендовать. Гинеколога она посещает в одном из городов Латвии, не в Риге.

“Я определенно сделала бы прививку, если бы не была в положении. Я живу за городом, соблюдаю все меры предосторожности и фактически ни с кем не вижусь. Еще до того, как были разработаны основные рекомендации, моя гинеколог-специалист по родам сказала, чтобы я не торопилась, не принимала пока решения. После того, как были разработаны основные рекомендации, я снова обратилась к ней с вопросом, и она сказала: я не могу тебя ни уговорить, ни отговорить, это — решение каждой роженицы. И я действительно долго не могла решить, что делать, а в последний раз в мае спросила, как обстоят дела в ее практике. И она сказала, что в ее практике ни одна из беременных не сделала прививку. Я слышала от знакомой, что ей врач сказала: “Если ты сделаешь прививку, тебе придется поменять врача, у меня ты остаться не сможешь”. Мне повезло, что у меня не так”.

Санта признает, что сомневается по поводу вакцинации, поэтому пока что откладывает решение. Она радуется, что в Латвии постепенно растут показатели вакцинации, а, значит — и безопасность. “И более чем ясно, что когда я рожу, то обязательно сделаю прививку. Я определенно все это поддерживаю, но на данном этапе еще немного боюсь”, — объясняет Санта.