Большой гороскоп: что звезды обещают нам в июле 2021?

Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы июля, когда большинству людей будет сопутствовать удача.

7 июля — день зеркальной даты

Зеркальные даты — очень благоприятные дни. 7 июля у руля будет находиться число Семь, которое обладает крайне сдержанной, но весьма доброй энергией. Это будет день удачи и хорошего настроения. Можно смело браться за новые дела либо отдыхать, не думая ни о чем. Очень важно не унывать и бороться за место под Солнцем.

9 июля — максимум потока июльских Пегасид

Июльские Пегасиды — это один из самых плохо изученных учеными метеорных потоков. Дело в том, что его метеоры движутся с огромной скоростью примерно в 70 километров в секунду, но их яркость при этом крайне мала. С астрологической точки зрения этот день будет крайне благоприятен, так как максимум данного потока откроет нам важные тайны. Многие люди узнают что-то такое, что полностью изменит их представление о каком-то событии, человеке или о жизни в целом.

22 июля — переход Венеры в Знак Девы и ее оппозиция с Юпитером

Венера в этот день переходит в Знак Девы. Это не лучшее ее положение на ночном небе, но в целом такой переход благотворно скажется на нашей энергетике. Это будет благоприятный день, потому что во Льве Венера себя чувствовала намного хуже. Она словно скинет оковы и поможет то же самое сделать и нам с вами. Противостояние Венеры с Юпитером — также крайне удачный аспект. Эти два события будут взаимодополняющими и весьма своевременными.

25 июля — Меркурий в противостоянии с Плутоном

Две самые удаленные друг от друга планеты вступят в противостояние 25 июля. Это значит, что они расположатся по разные стороны от Земли. Это очень благотворно скажется на нашей удаче в сферах, за которые отвечают эти планеты: в общении, финансах и работе. Такое событие бывает нечасто, поэтому можно сказать, что это один из лучших дней для работы и финансовой активности за все лето, не говоря уже об июле.

28 июля — Смена Знаков Юпитера и Меркурия