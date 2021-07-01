Большой гороскоп: что звезды обещают нам в июле 2021?
Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы июля, когда большинству людей будет сопутствовать удача.
7 июля — день зеркальной даты
Зеркальные даты — очень благоприятные дни. 7 июля у руля будет находиться число Семь, которое обладает крайне сдержанной, но весьма доброй энергией. Это будет день удачи и хорошего настроения. Можно смело браться за новые дела либо отдыхать, не думая ни о чем. Очень важно не унывать и бороться за место под Солнцем.
9 июля — максимум потока июльских Пегасид
Июльские Пегасиды — это один из самых плохо изученных учеными метеорных потоков. Дело в том, что его метеоры движутся с огромной скоростью примерно в 70 километров в секунду, но их яркость при этом крайне мала. С астрологической точки зрения этот день будет крайне благоприятен, так как максимум данного потока откроет нам важные тайны. Многие люди узнают что-то такое, что полностью изменит их представление о каком-то событии, человеке или о жизни в целом.
22 июля — переход Венеры в Знак Девы и ее оппозиция с Юпитером
Венера в этот день переходит в Знак Девы. Это не лучшее ее положение на ночном небе, но в целом такой переход благотворно скажется на нашей энергетике. Это будет благоприятный день, потому что во Льве Венера себя чувствовала намного хуже. Она словно скинет оковы и поможет то же самое сделать и нам с вами. Противостояние Венеры с Юпитером — также крайне удачный аспект. Эти два события будут взаимодополняющими и весьма своевременными.
25 июля — Меркурий в противостоянии с Плутоном
Две самые удаленные друг от друга планеты вступят в противостояние 25 июля. Это значит, что они расположатся по разные стороны от Земли. Это очень благотворно скажется на нашей удаче в сферах, за которые отвечают эти планеты: в общении, финансах и работе. Такое событие бывает нечасто, поэтому можно сказать, что это один из лучших дней для работы и финансовой активности за все лето, не говоря уже об июле.
28 июля — Смена Знаков Юпитера и Меркурия
28 июля Юпитер переходит в Знак Водолея. Начинается новая эра в истории этой планеты, а значит, и в нашей с вами истории тоже. В Козероге энергетика Юпитера была еще более тяжелой, чем обычно, но 28 июля она станет более легкой и менее “вязкой”. Наше сознание в этот день начнет освобождение от предрассудков. Сам же день можно считать благоприятным для новых дел и новых знакомств.
Меркурий 28 числа совершит переход в Знак Льва. Это тоже будет благоприятным событием. 28 июля повысится наша уверенность в себе. Планета поможет понять, чего мы хотим от жизни на самом деле. Можно будет отправляться в дальние поездки и знакомиться с новыми людьми.
Гороскоп на июль от портала dailyhoro.ru
Помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.
Овен
Одним из самых лучших помощников в финансовых делах является мощная интуиция. Планеты и звезды периодически будут обострять ее, но для Овнов очень важно иметь сильное шестое чувство каждый день, чтобы оно помогало им обходить стороной финансовые и рабочие неприятности.
Людям этого Знака Зодиака стоит помнить о том, что изменить жизнь помогает сила мысли. Наукой доказано: если программировать себя на какие-то действия, они получаются более эффективными.
Июль — идеальное время для свиданий, романтики, поисков второй половинки. Полезно на удаче в амурной и в финансовой сферах скажется смена имиджа. Нужно сходить в магазин за обновками или надевать почаще те вещи, которые долгое время лежали без дела.
Также полезным будет избавление дома от лишнего хлама. Начать преображение жилища стоит уже в первых числах июля. Это отлично скажется на энергетике Овнов.
Во второй половине месяца будут возможны случайные судьбоносные встречи — появятся люди, которые пробудят интерес Овнов к чему-то новому.
Также астрологи напоминают, что “спасение утопающих — дело рук самих утопающих”. Никто не поможет Овнам лучше, чем они сами.
Телец
Июль — время действовать. Нужно больше работать, совершать важные покупки, заниматься новыми делами, поисками увлечений. Тельцы на коне, а Вселенная на их стороне. Она будет посылать им тайные знаки.
Астрологи советуют заниматься совместным трудом. Работая бок о бок с другими людьми, можно научиться чему-то очень полезному и важному.
В целом месяц пройдет под девизом: “Терпение и труд все перетрут”. Людям данного Знака нельзя сдаваться и опускать руки.
В июле у этих людей будет выше вероятность стать лучшей версией себя. Главное — не давить на газ до упора. Важно периодически отдыхать, менять обстановку.
Июль прекрасно подходит для отдыха, путешествий, поездок за границу. Также можно будет делать ремонт дома, совершать переезд, делать перестановку мебели.
Близнецы
Обычно Близнецы оптимистичны и позитивны, полны радости и сил. В начале месяца это будет так, но с 11 числа ослабевший Меркурий в Раке начнет постепенно менять настроение Близнецов. До 11 июля бездействие равноценно проигрышу, потому что больше такого благоприятного времени для работы и решения финансовых проблем не будет. Вторую половину месяца можно посвятить отдыху, смене обстановки.
В семье Близнецам стоит уповать на взаимопонимание и дипломатию. В работе и бизнесе лучше не идти на обман.
Июль благоприятен для смены работы, поисков новых увлечений, открытия бизнеса.
Астрологи советуют Близнецам не раскрывать свои карты окружающим. Это чревато разочарованиями.
Рак
Ракам стоит начать месяц с уборки дома. Все дорогостоящие покупки лучше совершить в первой половине июля, причем желательно тратить деньги, не выходя из дома — через интернет.
Звезды и планеты могут лишить Раков амбиций и страсти, но это временно. Период застоя можно использовать для решения насущных проблем.
В июле Ракам необходимо позитивнее смотреть на жизнь и проще относиться к происходящему. Такой подход станет глотком свежего воздуха. Чтобы перестать переживать по мелочам, нужно окружать себя добрыми и спокойными людьми. Размеренность — вот к чему нужно стремиться во второй месяц лета.
Лев
У Львов начинается крайне положительное время, в которое нужно обязательно искать новые возможности для финансового роста. Например, можно познакомиться с новыми людьми, найти новые увлечения. Кому-то повезет получить приглашение на новую работу, а кто-то осознает сам, что на текущем месте невозможно полностью раскрыть свой потенциал.
Львам звезды помогут приоткрыть занавес, скрывающий будущее. Люди этого Знака получат ответы на интересующие их вопросы.
В амурных делах можно смело ожидать чуда. Звезды помогут Львам встретить свою любовь. Всем, кто уже в отношениях, получится вернуть былую страсть.
В бизнесе и в работе удастся нейтрализовать врагов или, как минимум, понять, кто является другом, а кто нет.
В любом случае, в жизни Львов произойдет сдвиг с мертвой точки.
Дева
Интуиция станет лучшим другом Дев. Их внутренний голос не раз спасет их в июле от провала.
Астрологи советуют Девам помнить о законе притяжения. Привлекать деньги и удачу им помогут собственные мысли. Нужно перестать говорить себе, что удача — это удел избранных. Нет ничего невозможного, и этот июль призван это доказать.
Звезды и планеты в довольно благоприятном положении, но будет много напоминаний обо всем, что хотелось бы забыть. Очень важно перестать жить прошлым, направив взор в будущее.
Дома и на работе возможны конфронтации, но они быстро себя исчерпают. Девы смогут гораздо легче находить общий язык с окружающими, сглаживать острые углы.
Весы
Всем хочется улучшить свое финансовое положение, но не у всех это получается сделать. В июле многим Весам улыбнется финансовая удача.
Астрологи советуют также заняться в июле своим здоровьем. Весы могут перегореть на работе, поэтому важно отдыхать и не забывать о релаксации, медитациях, смене обстановки. Желательно не испытывать самих себя на прочность. Трудоголизм порой приводит не к обогащению, а к проблемам. В июле всего должно быть в меру.
Общение с людьми будет более легким и приятным. Также людям этого Знака в июле будет улыбаться удача в создании новых знакомств. Главное — не торопиться открывать свою душу.
В ближайшее время вряд ли будет другой столь же благоприятный период для шопинга. В июле можно совершать покупки любого масштаба и назначения. Звезды помогут в принятии подобных решений.
Скорпион
Скорпионам в июле может понадобиться помощь для того, чтобы не потерять деньги и текущее положение. В трудных ситуациях стоит обращаться за поддержкой к родным и близким.
Не помешает начать месяц с уборки и чистки информационного пространства: избавления от старых контактов, фотографий, спама.
В конце месяца можно ждать приятных сюрпризов. Сказать за это спасибо стоит Венере, которая перейдет из Льва в Деву.
Также полезно будет полагаться на интуицию. Звезды усилят и без того мощное шестое чувство Скорпионов.
Многие новые или уже начатые дела пойдут в гору. Люди данного Знака смогут преодолеть любые препятствия на пути.
Астрологи советуют браться за новые дела и проекты, но не забывать о том, что требует завершения. Бросать начатое в июле нельзя.
Стрелец
Звезды и планеты будут на стороне Стрельцов, поэтому эти люди смогут заработать больше денег и успеют сделать больше дел, чем обычно.
В начале июля астрологи советуют сфокусироваться на делах, которые требуют срочного завершения. Далее можно заняться разработкой и продвижением новых идей. Они подарят Стрельцам новые финансовые возможности и успех.
Середина лета прекрасно подходит для починки старых вещей и для покупки новых. Можно попробовать найти новую работу или заняться чем-то новым. Вселенная откроет глаза Стрельцам, поможет понять, чего они хотят от жизни.
Ошибка, которую категорически нельзя допускать во второй половине июля, — спешка. Астрологи советуют взвешивать каждый шаг, каждое слово и совершать лишь обдуманные действия.
Козерог
Деньги любят стабильность, но порой нужно делать ход конем. Именно этого ждут от Козерогов звезды. Этим людям необходима решительность и смелость.
Это время работы над собой, так что в конце июля многие Козероги станут лучшей версией себя. Катализатором этого развития станет умение перенимать чужой опыт — не только позитивный, но и негативный. Важно учиться на финансовых ошибках других людей. Деньги любят мудрых людей, коими и являются Козероги.
В июле появится много новых возможностей. Эти люди захотят стать сильнее, но истинная сила рождается в мудрости. Возможно, звезды организуют очень важные неожиданные встречи с новыми людьми, которые каким-то образом повлияют на представителей данного Знака.
Можно провести время в уединении, но это палка о двух концах. В уединении лучше думается, но замечаются далеко не все аспекты и тонкости происходящего.
Водолей
Июль принесет Водолеям и деньги, и успех. Больше всего будет везти представителям тех профессий, чья деятельность связана с продажами, заключением сделок.
В июле лучше не размышлять о перспективах, а заниматься теми делами, которые наиболее актуальны сейчас. Бездействие приведет к потере денег.
Также июль — время любви для Водолеев. Эти люди смогут существенно продвинуться в поисках второй половинки либо укрепить ту любовь, которая уже у них есть. Чтобы вывести отношения на новый уровень, достаточно будет прислушаться к своему сердцу.
Астрологи советуют провести июль под девизом “один в поле тоже воин”. В делах и в работе стоит полагаться лишь на себя и на свой богатый опыт.
Рыбы
Рыбам стоит научиться позитивно мыслить. Это поможет не только привлечь денежную удачу и успех в делах, но и стать магнитом для многих людей. Чтобы быть на хорошем счету у руководства или партнеров по бизнесу, нужно оставаться оптимистами. Факт в том, что люди не хотят работать с теми, кто постоянно заставляет их переживать.
В конце месяца может возникнуть потребность в обновлении дома и себя. Можно будет потратиться на новую одежду, прическу, на новый ремонт и мебель.
Новые знакомства также откроют неожиданные пути к финансовому обогащению. Некоторые люди смогут заметить в Рыбах таланты, которые доселе были скрыты.
Астрологи отмечают, что бездействие в июле равноценно проигрышу. Под лежачий камень вода не течет, поэтому нужно действовать, пока на это есть силы, время и энергия. Звезды помогут Рыбам преуспеть в новых начинаниях и дадут им больше удачи.