Трансгендерная девушка впервые стала победительницей конкурса красоты в США

Энрикес родилась на Филиппинах и переехала в США с родителями, когда ей было 10 лет. В 2016-м она начала участвовать в конкурсах красоты. Однако конкурсная карьера не задалась после того, как судьи узнали о том, что она трансгендер.

«Меня попросили предоставить документы, которые, на мой взгляд, были личными, физически просили меня получить письмо от моего врача», — рассказала Энрикес. По слова модели, это был унизительный опыт.

С тех пор Энрикес победила в нескольких конкурсах красоты: Queen California, Queen USA 2016, Super Sireyna WWUSA, международный конкурс трансгендеров под названием Queen of the Universe.

27 июня она выиграла предварительный конкурс Miss Silver State USA, который гарантировал ей участие в конкурсе Miss USA.

Miss Silver State была для меня прекрасным опытом, для меня, честно говоря, это был праздник женственности и разнообразия, а также это праздник того, чтобы быть самой собой Каталуна Энрикес

Энрикес поблагодарила своих поклонников и команду, а также ЛГБТ-сообщество, членов которого она поздравила с Месяцем гордости (Pride Month).

“Мисс Серебряный штат” - это большой опыт… Для меня это был настоящий праздник женственности и разнообразия, праздник того, как быть собой”, - цитирует слова Каталуны Esquire.

Каталуна призналась, что ее успех вызвал неоднозначную реакцию: друзья и ЛГБТК+ сообщество поддержали ее, а пользователи интернета стали ее оскорблять.

“Обычно мы думаем, что участие в конкурсах - это для женщин, которые стройны, высоки и имеют красивые зубы, но я не просто тело, я также человек, который испытывает проблемы с психическим здоровьем, и я борец; я выросла в бедности, и мне пришлось прокладывать свой собственный путь. У многих женщин такие же истории, и я думаю, что мы должны подчеркивать именно это, а не фокусироваться исключительно на красоте. <…> Мне говорили, что я грешна и отнимаю что-то у маленьких девочек. У людей есть свое мнение, и когда люди называют меня мужчиной, меня это не задевает. Я слышала это так много раз”, - пишет девушка в своем эссе для издания Newsweek.

29 ноября девушка отправится в Оклахому, чтобы побороться за титул “Мисс США”. Каталуна - первая трансгендерная девушка, которая будет участвовать на национальном этапе конкурса. Если она одержит там победу, то поедет на “Мисс Вселенную”, где станет второй трансгендерной участницей в истории конкурса. Первой была Анхела Понсе, “Мисс Испания 2018”. В 2012 году организаторы конкурса “Мисс Вселенная” отменили правило о том, что все конкурентки должны быть “естественно рожденными женщинами”.